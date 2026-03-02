Ilu Amerykanów popiera atak na Iran? Wyniki sondażu

Poniedziałek (2 marca) to trzeci dzień operacji USA i Izraela przeciwko Iranowi. Ataki rozpoczęły się w sobotę (28 lutego) i według prezydenta Donalda Trumpa mogą potrwać cztery tygodnie.

Według sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w dniach od 28 lutego do 1 marca wśród 1282 dorosłych Amerykanów, działania Stanów Zjednoczonych popiera 27 proc. ankietowanych, przeciw jest 43 proc., a 29 proc. nie ma zdania.

Operację rozpoczętą przez Trumpa popiera 55 proc. wyborców Partii Republikańskiej. Przeciwnego zdania jest 13 proc., natomiast 32 proc. odmówiło odpowiedzi.

Ataku na Iran nie popiera 74 proc. głosujących na Partię Demokratyczną, 7 proc. jest "za", a 19 proc. wstrzymało się od odpowiedzi.

Wskaźnik poparcia dla Trumpa minimalnie spadł (z 40 proc. do 39 proc.) w porównaniu z poprzednim sondażem Reuters/Ipsos, który zrealizowano w dniach 18-23 lutego.

Operacja "Epicka Furia". Nie żyje trzech amerykańskich żołnierzy

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w niedzielę (1 marca), że podczas operacji "Epicka Furia" wymierzonej w irański reżim zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Nie podano żadnych dodatkowych szczegółów na temat okoliczności ich śmierci.

Wojska irańskie ostrzeliwują Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar i inne państwa na Bliskim Wschodzie w odwecie za izraelsko-amerykański atak na Iran, w którym zginął najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, oraz wielu wysokich rangą wojskowych i urzędników reżimu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód. W Dubaju i Abu Zabi (ZEA) irańskie drony zaatakowały lotniska cywilne. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych.

