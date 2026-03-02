Jak długo może potrwać operacja przeciwko Iranowi? Trump ogłasza

– To zawsze był czterotygodniowy proces. Myśleliśmy, że zajmie to około czterech tygodni. Zawsze trwało to około czterech tygodni, więc – niezależnie od tego, jak silny jest ten kraj, to duży kraj – zajmie to cztery tygodnie – albo mniej – ocenił amerykański prezydent. Według niego, operacja przebiega zgodnie z planem.

Trump przekazał, że nowe władze w Iranie chcą rozmawiać z USA, a on zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do takich rozmów.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani oświadczył, że Teheran nie zamierza prowadzić negocjacji z Waszyngtonem. Zaprzeczył doniesieniom amerykańskich mediów, jakoby próbował wznowić rozmowy z USA za pośrednictwem Omanu.

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje ajatollah Chamenei

W sobotę (28 lutego) Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając setki cywilów i dziesiątki najważniejszych wojskowych i polityków, w tym najwyższego przywódcę, ajatollaha Alego Chameneia. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony na Izrael oraz amerykańskie bazy w krajach arabskich – Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Bahrajnie i Jordanii.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że podczas operacji "Epicka Furia" wymierzonej w irański reżim zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Nie podano żadnych dodatkowych szczegółów na temat okoliczności ich śmierci.

Polacy na Bliskim Wschodzie. Apel MSZ

Ucierpiały także lotniska w Abu Zabi i Dubaju, co spowodowało paraliż komunikacyjny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, aby nie podróżować na Bliski Wschód. MSZ uruchomiło dodatkową infolinię dla polskich obywateli przebywających w tym regionie. Zaapelowało także o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

