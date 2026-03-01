ZEA apelują do władz Iranu. "Opamiętajcie się"

28 lutego wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych zaatakowały z powietrza cele w Iranie. Po około trzech godzinach, pociski, najpierw na cele w Izraelu, zaczęły wystrzeliwać siły irańskie. W niedzielę od rana Teheranem wstrząsają potężne uderzenia izraelskiego lotnictwa. Teheran zapowiedział wcześniej, że w sytuacji ataku Amerykanów, uderzy we wszystkie amerykańskie bazy wojskowe w państwach regionu. Część wystrzelonych rakiet uderzyła jednak w obiekty cywilne.

Zjednoczone Emiraty Arabskie apelują do Teheranu

W wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych. Kolejne dwie, w tym dziecko, odniosły obrażenia z powodu spadających fragmentów drona przechwyconego koło kompleksu wieżowców Etihad Towers. Siły zbrojne Iranu uderzyły również w lotniska w Dubaju, Kuwejcie i Katarze, a także obszary mieszkalne w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Trafiony został hotel w dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju. W mieście tym utknęli polscy celebryci, którzy postanowili relacjonować wydarzenia na Instargramie.

Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz wezwał Teheran do zaprzestania ataków na cele w państwach regionu.– Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie – ocenił Gargasz. – Opamiętajcie się i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny – zaapelował, ostrzegając przed dalszą eskalacją sytuacji w regionie.

Netanjahu: Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji

W drugim dni wojny premier Izraela Benjamin Netenjahu wezwał Irańczyków do wykorzystania sytuacji i obalenia islamskich władz.– W najbliższych dniach zaatakujemy tysiące celów reżimu terrorystycznego. Stworzymy warunki, w których odważny naród irański będzie mógł uwolnić się od kajdan tyranii — powiedział szef rządu w Tel Awiwie.

– Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. Taka okazja zdarza się tylko raz na pokolenie. Nie poddawajcie się, bo wasza chwila wkrótce nadejdzie. Nadszedł moment, w którym musicie wyjść na ulice jako miliony ludzi, aby dokończyć dzieło, obalić reżim terroru, który uczynił wasze życie nieszczęśliwym – powiedział Netanjahu.

– Wasze cierpienie i poświęcenie nie pójdą na marne. Pomoc, na którą czekaliście, już dotarła. Pomoc nadeszła i nadszedł czas, aby zjednoczyć się w historycznej misji. O obywatele Iranu, Persowie, Kurdowie, Azerbejdżanie, Beludżyści i Ahwazi – nadszedł czas, aby zjednoczyć siły, obalić reżim i zabezpieczyć swoją przyszłość – nawoływał polityk

Czytaj też:

Chiny potępiają zabicie ChemeiniegoCzytaj też:

Prezydent Iranu zabrał głos po ataku Izraela i USA