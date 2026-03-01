"Do Rzeczy" nr 10. Grzegorz Braun: Nawet obcy dziwią się lizusostwu polskich polityków

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– W pierwszych miesiącach wojny nasza pomoc miała faktycznie ogromne znaczenie i zapewne zapobiegła rosyjskiej wygranej. Wtedy można było uznać, że jej bezwarunkowość jakoś się broni. Jednak to, co polska elita – od KO, poprzez PiS, po prezydenta – wyprawia w sprawie Ukrainy cztery lata po rozpoczęciu wojny, nijak się już nie broni – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście "Uprzywilejowani bezterminowo".

– Program rekonstrukcji katedry w Magdeburgu zapoczątkował falę inicjatyw na rzecz odbudowy zabytków niemieckiej epoki romanizmu i gotyku – pisze Piotr Semka w artykule "Czas szału katedr".

– Znaczący politycy rosyjscy nie formułują wobec Polski żadnych roszczeń terytorialnych czy też roszczeń finansowych. Sygnały pochodzące z Moskwy wskazują, że Rosjanie oczekują, abyśmy pogodzili się z historyczną porażką w geopolitycznej batalii o Ruś i uznali ją za naturalną rosyjską sferę wpływów – stwierdza prof. Adam Wielomski w tekście "Czy wojna z Rosją jest nieunikniona?".

– Na przełomie lat 1931 i 1932 dzieje Wokulskiego i panny Łęckiej doczekały się groteskowej parodii napisanej przez samo życie. Aż dziw bierze, że ówczesna prasa komentująca owe wypadki nie dostrzegła zaskakujących analogii między książką Bolesława Prusa a życiem… – zauważa Łukasz Czarnecki w artykule "Morderczy mezalians".

– Były wódz naczelny armii ukraińskiej zaczął otwarcie uderzać w prezydenta. W bezpośrednim starciu z bohaterem wojny Wołodymyr Zełenski miałby niewielkie szanse. Pytanie: Jak gen. Wałerij Załużny poradzi sobie w polityce? I jakim będzie przywódcą? – rozważa Maciej Pieczyński w tekście "Załużny – wyrok Zełenskiego?".

W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk o "opiekunie sztuki i kobiet" Jeffreyu Epsteinie.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 2 marca 2026 r.

