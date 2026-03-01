Iran twierdzi, że zaatakował lotniskowiec USA. Amerykanie zaprzeczają

"Dzięki znakomitym działaniom sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu, amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został ostrzelany czterema pociskami balistycznymi. Ląd i morze staną się cmentarzyskiem terrorystów" – zacytowała fragment oświadczenia irańska telewizja państwowa. Informacje podały służby prasowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańczycy twierdzą, że zaatakowali lotniskowiec czterema przeciwokrętowymi pociskami balistycznymi. Lotniskowiec Abraham Lincoln to lotniskowiec z napędem atomowym, piąty okręt typu Nimitz. Służy w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1989.

Dowództwo Centralne USA zaprzeczyło. "Lincoln nie został trafiony. Wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do celu. Lincoln kontynuuje wystrzeliwanie samolotów, wspierając nieustanną kampanię mającą na celu obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" – czytamy w oświadczeniu.

Wcześniej Amerykanie podali, że "irańska korweta klasy Jamaran została zaatakowana przez siły amerykańskie podczas rozpoczęcia operacji Epicka Furia. Okręt osiada obecnie na dnie Zatoki Omańskiej przy nabrzeżu Chah Bahar. Jak powiedział prezydent, członkowie irańskich sił zbrojnych, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i policji „muszą złożyć broń”. Opuścić okręt.

USA i Izrael zaatakowały Iran. Jest oświadczenie polskiego MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało "oświadczenie ws. wydarzeń na Bliskim Wschodzie". "Polska z uwagą i niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu i wzywa wszystkie strony do zachowania powściągliwości, poszanowania prawa międzynarodowego i ochrony ludności cywilnej" – czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ.

"Niezmiennie popieramy pokojowe metody rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz kwestii irańskiego programu nuklearnego. Społeczeństwo irańskie, niedawno boleśnie doświadczone represjami politycznymi z powodu protestów, zasługuje na wolność, pokój, stabilność i dobrobyt" – podkreśla resort.

"Wyrażamy solidarność z Katarem, Bahrajnem, Kuwejtem, ZEA, Arabią Saudyjską, Jordanią i Omanem, które ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych. Kategorycznie opowiadamy się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP przebywającym w tym regionie" – napisało MSZ.

MSZ uruchomiło specjalną dodatkową infolinię: +48 22 523 88 80, która od niedzieli od godz. 17.00 będzie stanowić wsparcie dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

