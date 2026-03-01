Kosiniak-Kamysz: Odebrałem meldunki. Polska nie uczestniczy w działaniach

Szef MON leci do USA, aby wziąć udział w ceremonii nadania Medalu Honoru śp. sierżantowi Michaelowi Ollisowi, który w trakcie misji w Afganistanie oddał swoje życie, ratując życie polskiego żołnierza. – Razem ze mną w uroczystości będzie brał udział także kpt. rez. Karol Cierpica – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Następnie odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Wszystkie procedury w polskich Kontyngentach Wojskowych na Bliskim Wschodzie są wdrożone i mają zapewnić ochronę żołnierzy. Koordynuje to Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Współdziałamy razem z naszymi sojusznikami. Z inicjatywy strony amerykańskiej rozmawiałem dziś z zastępcą sekretarza wojny, sekretarzem Colbym – powiedział minister.

Co z Polakami?

– Jednym z głównych tematów rozmowy z sekretarzem Colbym była koordynacja w sprawie polskich kontyngentów wojskowych, jak również przekazanie informacji dotyczących całej operacji. Polska nie bierze udziału w tych działaniach. Polska dba przede wszystkim – i to jest dziś nasze najważniejsze zadanie – o swoich obywateli, o swoich żołnierzy oraz o realizację misji, która w trudnych warunkach musi być przeprowadzona w sposób jak najbardziej profesjonalny i bezpieczny – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Pytany o Polaków, którzy przebywają obecnie w krajach objętych działaniami wojennymi i ich możliwą ewakuację, szef MON powiedział, że "przestrzeń powietrzna nad wieloma państwami regionu Bliskiego Wschodu jest zamknięta". – Działamy w koordynacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Siły powietrzne wielokrotnie sprawdziły się w ewakuacjach, m. in. podczas ostatniego kryzysu kilka miesięcy temu i pozostają w pełnej gotowości. Jeżeli zajdzie taka konieczność, jesteśmy przygotowani. Otrzymałem meldunki od dowódców, w tym od generała Sokołowskiego, o pełnej gotowości – podsumował.

Później w serwisie X minister napisał: "Z inicjatywy Sekretarza Wojny USA odbyliśmy rozmowę w gronie kluczowych, strategicznych sojuszników USA. Elbridge Colby przedstawił aktualną sytuację w regionie Bliskiego Wschodu. Odebrałem także meldunki od dowódców naszych misji PKW Irak i PKW Liban. Nasi żołnierze pozostają w stanie podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Ściśle współpracują z sojusznikami".

