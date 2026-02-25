Kosiniak-Kamysz: Polska jest zwycięzcą tego projektu

W środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. W trakcie swojego wystąpienia szef MON po raz kolejny starał się przekonywać prezydenta i opozycję do zaakceptowania unijnego programu pożyczek na zbrojenia SAFE.

Kosiniak-Kamysz: Polska zyska na SAFE

Polityk PSL stwierdził, że wokół programu "narosło wiele niedomówień, przeinaczeń, wręcz kłamstw". Tymczasem Polska jest "zwycięzcą tego projektu", ponieważ przypadła jej największa pula środków. Kosiniak-Kamysz nie zgodził się z twierdzeniem, że pożyczka uszczupli budżet kierowanego przez niego resortu.

– Jest poprawka przyjęta przez Senat [...]. Ani oprocentowanie przez najbliższe 10 lat, ani w żaden sposób kwota bazowa nie będzie spłacana z budżetu MON. I to jest jedyny fundusz pożyczkowy, który ma gwarancję bezpieczeństwa budżetu MON-u na wiele lat do przodu. Stabilność finansów, o której powiedział pan prezydent, jest absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego. Żaden inny program wsparcia sił zbrojnych nie gwarantuje takiego zabezpieczenia środków na przyszłość – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister przekonywał, że pożyczka z SAFE zapewni długofalowe finansowanie modernizacji polskiego wojska.

– Ona w dużej części będzie dotyczyła kolejnej kadencji parlamentu [...] kolejnych ministrów obrony narodowej, kolejnych szefów sztabów generalnych, kolejnych żołnierzy Wojska Polskiego. To jest gwarancja, której nie ma w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ci, którzy przedkładali projekt Funduszu [...] nie zagwarantowali bezpieczeństwa budżetu MON-u w taki sposób, jak jest zagwarantowane w tym przedłożeniu – powiedział.

Szef MON odpierał także zarzuty o niebezpieczeństwo związane z mechanizme warunkowości, który jest wpisany w zasady SAFE.

– Wobec Polski nigdy w historii od nie została zastosowana zasada podważenia rzetelności wykorzystania środków. To jest fundamentalna zasada, która przyświeca wszystkim umowom [...] To nie jest rzecz innowacyjna – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

