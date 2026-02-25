"Wypalili fajkę pokoju". Kulisy spotkania Tuska z Trzaskowskim

Do spotkania Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego miało dojść w piątkowy wieczór.

Trzaskowski spotkał się z Tuskiem

Informację o nim przekazał w "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji politycznej, w tym międzynarodowej, a także kondycji samorządów.

Dziennikarz TVN24 powiedział, że "panowie wypalili fajkę pokoju", choć – jak zauważył – w kancelarii premiera chyba się fajek nie pali. – Jeśli już to cygara – wskazał.

"Zielone światło" dla Campusu Polska Przyszłości

Z podcastu dowiedzieliśmy się również, że prezydent Warszawy otrzymał od Donalda Tuska "zielone światło" w ważnej dla siebie sprawie. Chodzi o organizację Campusu Polska Przyszłości. W ubiegłym roku impreza nie doszła do skutku, jednak w tym roku ma powrócić.

Panowie mieli rozmawiać także o napięciach wewnątrz Koalicji Obywatelskiej w kontekście zaplanowanych na 8 marca wyborów w partii. Według dziennikarzy TVN24, w formacji "wrze". Walka toczy się o szefostwo w regionach. Sam Rafał Trzaskowski chciałbym, aby powiązani z nim ludzie znaleźli się ponownie w zarządzie krajowym Koalicji Obywatelskiej i wśród przewodniczących. W tym aspekcie miało dojść pomiędzy politykami do porozumienia.

Przypomnijmy, że o tym, że Campus Polska Przyszłości 2025 nie dojdzie do skutku Trzaskowski poinformował pod koniec lipca. "Bardzo za to przepraszamy, ale obiecujemy, że wrócimy w sierpniu przyszłego roku. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości. Mamy świadomość, że Campus jest ważny nie tylko dla nas, ale też dla wielu młodych ludzi, którzy nie tylko w nim uczestniczą, ale również organizują. Dajemy Wam słowo – wrócimy i będziemy się rozwijać" – napisał polityk KO na swoim koncie na platformie X.

