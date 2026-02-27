PiS mocno punktuje kredyt SAFE: Uzależnienie od unijnych oligarchów

Na zorganizowanej w piątek w Sejmie konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli, dlaczego ugrupowanie zajęło stanowisko, że lepiej byłoby nie finansować polskiego wojska akurat za pośrednictwem kredytu unijnego. Podobne zdanie ma na ten temat Konfederacja. Na włączeniu Polski w unijny mechanizm zadłużenia celem finansowania inwestycji militarnych bardzo zależy Donaldowi Tuskowi.

Błaszczak: Twierdzenie, że 89 proc. trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego jest kłamstwem

Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę między innymi na fakt, że SAFE to pożyczka zaciągnięta w obcej walucie. – PiS zdecydowanie opowiada się przeciwko tej pożyczce, bo jest ona niekorzystna dla Polski. Zgłosiliśmy 13 poprawek, które zostały odrzucone. Kłamstwem jest twierdzenie, że 89 proc. z tych pieniędzy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie ma takiego przepisu w ustawie. Mamy do czynienia z manipulacją i oszustwem. Prezes PGZ mówi, że w założeniu wyprodukuje tyle samo amunicji, co prywatna spółka, na której czele stoi Paweł Poncyliusz, tylko za dużo niższą kwotę. W naszej ocenie kwestionuje to całą pożyczkę. Dzisiejsza UE wykorzystuje takie mechanizmy w formie szantażu wobec państw członkowskich. Zgoda na to oznacza utratę suwerenności – powiedział były szef MON. Polityk wskazał też, że Bruksela będzie mogła zablokować Polsce wypłatę środków z powodów ideologicznych, np. za sprzeciw wobec otworzenia Polski na masową migrację spoza UE.

– Kredyt z SAFE nie jest neutralnym mechanizmem finansowania modernizacji wojska, a narzędziem politycznym do wywierania wpływu na państwa UE. [...] Można finansować modernizację polskich sił zbrojnych z innych źródeł, nie zaciągając pożyczki, która jest uzależniona od ideologii unijnych oligarchów – mówił Błaszczak.

Bochenek: Zalet SAFE, o których mówi Tusk i rząd nie ma w ustawie

Kolejne argumenty przypomniał rzecznik partii Rafał Bochenek. – Kredyt SAFE jest bardzo niekorzystny dla Polski. Donald Tusk i rządzący pieją z zachwytu nad tym programem. Problem w tym jest taki, że mówią o zaletach tego programu, a są to tylko słowa nigdzie niezapisane w ustawie. Przykładem tego jest sprawa Polskiej Amunicji, spółki prywatnej, która ma być głównym beneficjentem tego programu. Nie chcemy, żeby kredyt SAFE był kolejnym szwindlem Donalda Tuska, wynikającym z mamienia polskiego społeczeństwa. PGZ może wyprodukować tę samą liczbę amunicji, za kwotę o 75 proc. niższą niż prywatna spółka. I to jest konkret. Szef PGZ mówi wprost: Polska Amunicja nie ma żadnych zdolności produkcyjnych – tłumaczył.

Kowalski: Pożyczka przez obligacje tańsza niż w euro

Poseł Janusz Kowalski mówił m.in. o kwestiach ekonomicznych. – Rząd Donalda Tuska i Domański uporczywie przekonują Polaków, że SAFE to tani pieniądz, który Polsce się opłaca. Instytut Podatków i Finansów Publicznych wykonał szczegółową analizę, z której wynika, że pożyczanie w złotych poprzez emisję obligacji jest tańsze niż pożyczka w euro. Dzisiaj w debacie publicznej mowa jest tylko o oprocentowaniu, a zapomina się o koszcie całego zadłużenia. Andrzej Domański próbuje wcisnąć Polakom pożyczkę w euro, twierdząc, że relacja złotówka do euro przez najbliższe 45 lat będzie taka sama. MF nie podało żadnej metodologii, wyliczeń czy kosztów całości zadłużenia. Chcemy rozmawiać o konkretnych kwotach – powiedział były wiceminister aktywów państwowych.

Kownacki: Program widmo

Bartosz Kownacki powiedział, że program SAFE to swoisty program widmo. – Nie ma dokumentów, które wskazywałyby na korzyści tego programu. Dzisiaj producenci amunicji to też producenci widmo. To nie jest tylko kwestia wybudowania fabryki i pozyskania maszyn, ale też uzyskanie stosownych certyfikatów i koncesji. Tak naprawdę dziś tej fabryki nie ma. Żądamy zwołania sejmowej Komisji Obrony Narodowej w fabryce, która rzekomo istnieje i ma być jednym z największych beneficjentów. Apelujemy – ktokolwiek widział i wie, gdzie jest ta fabryka – zgłaszajcie się do nas – mówił.

