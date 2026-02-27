Nowa wojna. Vance ujawnia kulisy
Wiceprezydent USA J. D. Vance
Wiceprezydent USA J. D. Vance Źródło: PAP/EPA / Yuri Gripas
Wiceprezydent USA J. D. Vance powiedział, że Stany Zjednoczone nie będą toczyć na Bliskim Wschodzie kolejnej długiej wojny. Jednocześnie polityk przyznał, że Donald Trump nadal rozważa atak na Iran.

Amerykański wiceprezydent przyznał w wywiadzie dla "The Washington Post", że jest sceptyczny wobec zagranicznych interwencji, a zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone pracują nad dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Vance sądzi jednak, że pomyślny finał rozmów będzie zależał przede wszystkim od Teheranu.

Vance: Trump jest ostrożny

– Uważam, że musimy unikać powtarzania błędów z przeszłości. Uważam również, że musimy unikać nadmiernego wyciągania lekcji z przeszłości – zaznaczył wiceprezydent USA. – To, że jeden prezydent zawalił konflikt zbrojny, nie oznacza, że nigdy więcej nie możemy się w niego angażować. Musimy być ostrożni, ale myślę, że prezydent jest ostrożny – dodał.

J. D. Vance powiedział, że pomysł, iż Waszyngton będzie latami toczył wojnę na Bliskim Wschodzie bez widocznego końca "nie ma szans" na realizację.

Jak podkreślił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, akcja w Wenezueli stanowi dowód, że Ameryka potrafi działać precyzyjnie, skutecznie i bez strat własnych.

Ewakuacja amerykańskiej ambasady w Izraelu

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek częściową ewakuację swojej ambasady w Izraelu. Decyzja w tej sprawie ma mieć związek z groźbą amerykańskiego ataku na Iran.

Z ustaleń dziennika "The New York Times" wynika, że dziś nad ranem do pracowników ambasady w Izraelu dotarła wiadomość e-mail do ambasadora. Mike Huckabee oświadczył w niej, aby ci, którzy chcą opuścić ten kraj, "powinni to zrobić DZISIAJ". Zachęcił pracowników placówki do skorzystania z lotniska Bena Guriona w Tel Awiwie. Według instrukcji, stamtąd powinni znaleźć lot w dowolne miejsce, z którego następnie będą mogli udać się już bezpośrednio do Waszyngtonu.

"Skupcie się na zdobyciu miejsca gdziekolwiek, skąd będziecie mogli kontynuować podróż do Waszyngtonu, ale priorytetem jest szybkie opuszczenie kraju" – napisał ambasador. "Nie ma potrzeby panikować, ale dla tych, którzy chcą wyjechać, ważne jest, aby zaplanować wyjazd jak najszybciej" – dodał.

Źródło: polsatnews.pl / rmf24.pl, New York Times, Washington Post, Do Rzeczy.pl
