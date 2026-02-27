Nowa wojna. Vance ujawnia kulisy

Amerykański wiceprezydent przyznał w wywiadzie dla "The Washington Post", że jest sceptyczny wobec zagranicznych interwencji, a zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone pracują nad dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Vance sądzi jednak, że pomyślny finał rozmów będzie zależał przede wszystkim od Teheranu.

Vance: Trump jest ostrożny

– Uważam, że musimy unikać powtarzania błędów z przeszłości. Uważam również, że musimy unikać nadmiernego wyciągania lekcji z przeszłości – zaznaczył wiceprezydent USA. – To, że jeden prezydent zawalił konflikt zbrojny, nie oznacza, że nigdy więcej nie możemy się w niego angażować. Musimy być ostrożni, ale myślę, że prezydent jest ostrożny – dodał.

J. D. Vance powiedział, że pomysł, iż Waszyngton będzie latami toczył wojnę na Bliskim Wschodzie bez widocznego końca "nie ma szans" na realizację.

Jak podkreślił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, akcja w Wenezueli stanowi dowód, że Ameryka potrafi działać precyzyjnie, skutecznie i bez strat własnych.

Ewakuacja amerykańskiej ambasady w Izraelu

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek częściową ewakuację swojej ambasady w Izraelu. Decyzja w tej sprawie ma mieć związek z groźbą amerykańskiego ataku na Iran.

Z ustaleń dziennika "The New York Times" wynika, że dziś nad ranem do pracowników ambasady w Izraelu dotarła wiadomość e-mail do ambasadora. Mike Huckabee oświadczył w niej, aby ci, którzy chcą opuścić ten kraj, "powinni to zrobić DZISIAJ". Zachęcił pracowników placówki do skorzystania z lotniska Bena Guriona w Tel Awiwie. Według instrukcji, stamtąd powinni znaleźć lot w dowolne miejsce, z którego następnie będą mogli udać się już bezpośrednio do Waszyngtonu.

"Skupcie się na zdobyciu miejsca gdziekolwiek, skąd będziecie mogli kontynuować podróż do Waszyngtonu, ale priorytetem jest szybkie opuszczenie kraju" – napisał ambasador. "Nie ma potrzeby panikować, ale dla tych, którzy chcą wyjechać, ważne jest, aby zaplanować wyjazd jak najszybciej" – dodał.

