Zmiana właściciela TVN przesądzona. Umowa już podpisana

Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD. Nagranie z tego wystąpienia cytowała agencja Reuters.

Netflix ostateczne wycofał się z wyścigu

Zarząd Warner Bros. Discovery zaakceptował ostateczną ofertę Paramount po tym, jak z wyścigu wycofał się Netflix, który miał prawo wyrównać propozycję konkurenta. Platforma zdecydowała się jednak nie podnosić swojej oferty, uznając, że przejęcie WBD nie jest dla niej strategiczną koniecznością oraz że dalsze podbijanie ceny nie byłoby finansowo uzasadnione. Wcześniejsza propozycja Netfliksa opiewała na 27,75 dolara za akcję i nie obejmowała tradycyjnych kanałów telewizyjnych należących do WBD, w tym polskiego TVN.

Paramount zaoferował 31 dolarów za akcję Warner Bros. Discovery oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał ewentualnego opóźnienia finalizacji transakcji, licząc od końca września. Spółka zobowiązała się także pokryć 2,8 mld dolarów kosztów związanych z anulowaniem wcześniejszej umowy z Netflixem oraz zagwarantować wypłatę 7 mld dolarów w przypadku zablokowania przejęcia przez organy regulacyjne.

Pracownicy obawiają się redukcji zatrudnienia

Przejęcie obejmuje szerokie portfolio aktywów Warner Bros. Discovery, w tym stacje informacyjne CNN i CBS News, polską grupę TVN, a także studio filmowe Warner Bros. i platformy streamingowe. W mediach pojawiły się informacje o obawach pracowników dotyczących możliwych redukcji zatrudnienia oraz potencjalnej konsolidacji redakcji, zwłaszcza w segmencie informacyjnym.

Finalizacja transakcji wymaga jeszcze zgód regulacyjnych. Według doniesień Reutersa Paramount spodziewa się sprawnej ścieżki akceptacyjnej w Unii Europejskiej ze względu na ograniczony udział rynkowy, a na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych również nie przewiduje poważnych przeszkód. Największe wątpliwości zgłaszane są w Kalifornii, gdzie gubernator Gavin Newsom oraz prokurator generalny Rob Bonta zapowiedzieli "bezkompromisową" analizę skutków fuzji, zwłaszcza pod kątem potencjalnych zwolnień w Hollywood.

