Sprzedaż TVN. Jedna z firm zrezygnowała

Jak informował wcześniej Reuters, Netflix był gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. O zakup zabiega nadal Paramount Skydance, który chce przejąć cały WBD. Co nie bez znaczenia, kontrolująca potencjalnego nabywcę rodzina Ellisonów ma dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a to daje perspektywę szybkiego uzyskania zgody organów regulacyjnych na transakcję. Z kolei Comcast jest zainteresowany zakupem części aktywów.

Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

"Zawsze zachowujemy dyscyplinę finansową. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance transakcja przestaje być dla nas atrakcyjna, dlatego nie zamierzamy jej przebijać" – przekazał Netflix w komunikacie.

Paramount walczy o WBD

Wcześniej miliarder Larry Ellison, którego syn David jest szefem Paramount Skydance, zadeklarował gwarancje finansowe w wysokości 40,4 mld dol. na potrzeby przejęcia koncernu Warner Bros Discovery.

Firma poinformowała w liście do akcjonariuszy, że propozycja Paramount Skydance miałaby być częściowo sfinansowana z zaciągniętych pożyczek, co wiązałoby się z większym ryzykiem dla Warner Bros Discovery, dlatego też zdecydowano o jej odrzuceniu.

Początkowo WBD zgodził się sprzedać Netflixowi znaczną część udziałów za 83 mld dol. Następnie jednak Paramount Skydance zwrócił się do akcjonariuszy z ofertą przejęcia koncernu za 108 mld dol. W ramach transakcji przejęty miałby zostać również polski TVN.

