Sprzedaż TVN. Trump zabrał głos

Reuters informował wcześniej, że Netflix jest gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. O zakup zabiega nadal Paramount Skydance, który chce przejąć cały WBD. Co nie bez znaczenia, kontrolująca potencjalnego nabywcę rodzina Ellisonów ma dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a to daje perspektywę szybkiego uzyskania zgody organów regulacyjnych na transakcję. Z kolei Comcast jest zainteresowany zakupem części aktywów.

Wcześniej miliarder Larry Ellison, którego syn David jest szefem Paramount Skydance, zadeklarował gwarancje finansowe w wysokości 40,4 mld dol. na potrzeby przejęcia koncernu Warner Bros Discovery.

Kilka tygodni temu WBD zgodził się sprzedać Netflixowi znaczną część udziałów za 83 mld dol. Następnie jednak Paramount Skydance zwrócił się do akcjonariuszy z ofertą przejęcia koncernu za 108 mld dol. W ramach transakcji przejęty miałby zostać również polski TVN.

W sytuacji, gdy żadna z ofert na zadowoli Warner Bros. Discovery, firma może kontynuować prace nad podziałem. Miałby nastąpić do połowy 2026 roku. Studia filmowe, kanały HBO i serwis streamingowy HBO Max trafiłyby do Warner Bros., natomiast kanały linearne, takie jak Discovery Channel, CNN, TLC, Animal Planet, TVN i TVN24 do Discovery Global. Wówczas może być łatwiej o fuzje z innymi podmiotami, ale raka fuzja mogłaby wpłynąć na linię CNN czy TVN24.

Trump: Nie będę się angażować

Pytany o kwestię sprzedaży Warner Bros Discovery amerykański prezydent przyznał, że oba zainteresowane kupnem podmioty kontaktowały się z nim. Trump zapewnił jednak, że nie będzie się angażował w proces.

– Muszę przyznać, że chyba jestem postrzegany jako bardzo silny prezydent. Zwracały się do mnie obie strony. Ale zdecydowałem, że nie powonieniem się angażować. Zajmie się tym ministerstwo sprawiedliwości – powiedział na antenie NBC News.

– Jest teoria, że jedna z firm jest zbyt duża i nie powinna mieć zgody, by to zrobić, a inna firma mówi coś innego. Walczą ze sobą jak opętani. I ktoś zwycięży – dodał przywódca USA.

