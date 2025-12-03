Licytacja ws. TVN. Nowa oferta kupna

Nowe doniesienia ws. sprzedaży koncernu, który zarządza stacją TVN. Sprawa ciągnie się już od wielu miesięcy. Teraz Reuters poinformował, że Netflix jest gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. O zakup zabiega nadal Paramount Skydance, który chce przejąć cały WBD. Co nie bez znaczenia, kontrolująca potencjalnego nabywcę rodzina Ellisonów ma dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a to daje perspektywę szybkiego uzyskania zgody organów regulacyjnych na transakcję. Z kolei Comcast jest zainteresowany zakupem części aktywów.

"Bankierzy Paramount Skydance, Netliksa i Comcast mieli bardzo intensywnie pracować nad ulepszeniem ofert w ostatni weekend. Poprzednio pierwsza firma proponowała za WBD 60 mld dol., co nie spotkało się z akceptacją zarządu z Davidem Zaslavem na czele. Amerykańskie media spekulują, że potencjalny nabywca musiałby zaproponować 70 mld dol., aby do transakcji doszło. Podmioty zainteresowane nabyciem Warner Bros. Discovery miały czas na złożenie wiążących ofert do 1 grudnia. Jak informuje Deadline.com, nie muszą być one ostateczne. Właściciel m.in. TVN może zgodzić się na którąś z propozycji lub rozpocząć indywidualne rozmowy z jednym spośród pretendentów do nabycia firmy. Zarząd koncernu chce, żeby do ewentualnego porozumienia doszło do końca roku" – opisuje portal Wirtualne Media.

Możliwy dalszy podział

W sytuacji, gdy żadna z ofert na zadowoli Warner Bros. Discovery, firma może kontynuować prace nad podziałem. Miałby nastąpić do połowy 2026 roku. Studia filmowe, kanały HBO i serwis streamingowy HBO Max trafiłyby do Warner Bros., natomiast kanały linearne, takie jak Discovery Channel, CNN, TLC, Animal Planet, TVN i TVN24 do Discovery Global. Wówczas może być łatwiej o fuzje z innymi podmiotami, ale raka fuzja mogłaby wpłynąć na linię CNN czy TVN24.

Platformę Netfliks z kolei interesują głównie studia filmowe i serwis streamingowy HBO Max. Kanały linearne nie byłyby prawdopodobnie częścią transakcji. "Taka fuzja umocniłaby i tak dominującą pozycję giganta streamingu na wielu rynkach. Uzyskanie zgód od organów regulacyjnych w USA stoi pod znakiem zapytania. Zwłaszcza, że Netflix jest krytykowany przez ruch MAGA (Make America Great Again).Comcast, właściciel operatora Xfinity, platform Sky i NBCUniversal, a także współwłaściciel SkyShowtime (obok Paramount Skydance) samodzielnie nie ma gotówki niezbędnej do szybkiej inwestycji w WBD. Może sięgnąć po wsparcie funduszy inwestycyjnych, na przykład z Półwyspu Arabskiego" – wskazano.

