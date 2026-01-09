Kara dla TVN za kryptoreklamę. "Złożymy apelację"

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał karę dla TVN za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktów w programie "Dzień dobry wakacje". Chodzi o wydanie, w którym widzom prezentowano ostentacyjnie jedną z marek produkujących żywność, ale nie zamieszczono informacji o reklamie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała na swojej stronie internetowej, że omawiany produkt był nadmiernie eksponowany na antenie i stanowił reklamę. Przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak komentuje: "KRRiT konsekwentnie stoi na stanowisku, że lokowanie produktów nie może prowadzić do ukrytej reklamy i musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących przepisów oraz interesu odbiorców".

Sąd zdecydował

"Sąd w uzasadnieniu wskazał na kluczowe kryteria, które przesądziły o tej ocenie. Były to m.in. kilkusekundowe zbliżenia na produkty, takie kadrowanie scen przygotowywania potraw, aby lokowane produkty znajdowały się na pierwszym planie, a także bezpośrednie odnoszenie się do nich przez osoby występujące w audycji. Zdaniem Sądu sam fakt, że prezentowane produkty były związane z tematyką programu, nie eliminuje naruszenia przepisów. Sąd nie podzielił również argumentacji nadawcy, zgodnie z którą nadmierna ekspozycja mogłaby dotyczyć wyłącznie jednego konkretnego produktu. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że do naruszenia zasad lokowania produktów dochodzi także wówczas, gdy na ekranie prezentowane są różne produkty, ale opatrzone znakiem towarowym tego samego producenta" – czytamy na stronie KRRiT.

Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery przekazało portalowi Wirtualne Media swoje stanowisko Stacja będzie odwoływać się od decyzji sądu. "Zapisy prawne dotyczące kwestii lokowania produktu nie są precyzyjne, w związku z czym to, czy eksponowanie lokowanego produktu było nadmierne, jest kwestią uznaniową. Złożymy w tej sprawie apelację" – czytamy w oświadczeniu.

