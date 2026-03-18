Potężny atak w pobliżu cieśniny Ormuz. Użyto dwutonowych bomb

O przeprowadzonym przez Amerykanów ataku w pobliżu cieśniny Ormuz poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Amerykanie uderzyli w pobliżu cieśniny Ormuz. "Zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi"

Z opublikowanego w mediach społecznościowych komunikatu wynika, że uderzenie przeprowadzono przy użyciu dwutonowych bomb penetrujących. Celem były irańskie składy pocisków przeciwokrętowych znajdujących się w pobliżu cieśniny. Zdaniem Amerykanów, stanowiły one zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi.

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 t) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" – przekazało Dowództwo Centralne USA na platformie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" – dodano.

W dniu przeprowadzenia ataku prezydent Donald Trump zapowiedział, że żegluga przez Omruz zostanie wkrótce wznowiona. Podkreślił, że stanie się to pomimo braku pomocy ze strony sojuszników z NATO.

NATO nie zaangażuje się w wojnę w Iranie

Przypomnijmy, że amerykański przywódca ostrzegł w ostatnim wywiadzie dla "Financial Times", że jeśli państwa sojusznicze nie włączą się w działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz, będzie to "bardzo złe dla przyszłości NATO". We wtorek przyznał, że większość sojuszników odmówiła zaangażowania się w "operację wojskową przeciwko terrorystycznemu reżimowi Iranu na Bliskim Wschodzie".

