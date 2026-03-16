Po decyzji USA ceny rosyjskiej ropy osiągnęły rekordowy poziom

Cena kluczowej rosyjskiej mieszanki eksportowej, ropy Urals, osiągnęła w Indiach rekordowy poziom po decyzji rządu USA o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę naftową i produkty ropopochodne znajdujące się na morzu – podaje Bloomberg, powołując się na agencję Argus.

Ceny ropy Urals w Indiach osiągnęły w piątek (13 marca) 98,93 dolarów za baryłkę, co stanowi szczyt nienotowany od początku 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Jednocześnie dyskont ropy rosyjskiej w stosunku do ropy Brent spadł do najniższego poziomu od ponad czterech miesięcy.

USA znoszą sankcje na rosyjską ropę

Departament Skarbu USA zniósł sankcje na sprzedaż ropy naftowej i produktów naftowych z Rosji załadowanych na statki przed 12 marca. Licencja obowiązuje do 12 kwietnia. Według amerykańskiego sekretarza skarbu Scotta Bessenta, decyzja Waszyngtonu powinna zwiększyć globalną podaż ropy naftowej i obniżyć jej koszt.

Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej oraz prezes Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) oświadczył, że złagodzenie amerykańskich sankcji wpłynie na ok. 100 mln baryłek rosyjskiej ropy. Jego zdaniem, Stany Zjednoczone w zasadzie przyznały, że globalny rynek nie może pozostać stabilny bez udziału Rosji.

Wojna na Bliskim Wschodzie, w Polsce drogie tankowanie

Po tym, jak 28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, a Teheran odpowiedział m.in. blokadą Cieśniny Ormuz, ceny ropy naftowej wystrzeliły, przez co mocno drożeją benzyna i olej napędowy.

Podwyżki na stacjach paliw nie omijają Polski – diesel dobija już do 8 zł za litr, a popularna 95-tka kosztuje średnio 6,50 zł. Za benzynę 98 trzeba zapłacić sporo powyżej 7 zł.

Według analityków firmy Reflex, w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw będą wciąż rosły, ale wolniej.

