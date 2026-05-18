Rosyjska ropa bez sankcji USA. Kolejna taka decyzja

Amerykański Departament Skarbu zdecydował o wydaniu kolejnej licencji czasowo znoszącej sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki – poinformował w poniedziałek (18 maja) Reuters.

Doniesienia agencji potwierdził sekretarz skarbu USA Scott Bessent we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Amerykanie po raz kolejny luzują sankcje na rosyjską ropę

To już trzecia taka decyzja od momentu wybuchu wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 17 maja, a USA zapowiadały, że kolejnej nie będzie. Podobnie było w kwietniu i w marcu, kiedy Amerykanie po raz pierwszy znieśli ograniczenia na eksport rosyjskiej ropy tankowcami.

Restrykcje zostały złagodzone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na rynkach energetycznych po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, rozpętanej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi.

Według źródeł Reutersa, sankcje na rosyjską ropę naftową załadowaną na statki zostaną zawieszone na kolejny miesiąc "po tym, jak kilka krajów poprosiło o więcej czasu na zakup rosyjskiej ropy".

Pierwsza licencja dotyczyła ok. 150 mln baryłek rosyjskiej ropy, druga ok. 100 mln.

Moskwa korzysta na wojnie USA i Izraela z Iranem

Agencja Bloomberg podała na początku maja, że Rosja zwiększyła eksport ropy naftowej, a wartość sprzedaży surowca osiągnęła najwyższy poziom od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Podczas gdy Moskwa korzysta na złagodzeniu sankcji USA, globalną gospodarkę "dusi" sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran blokuje ją od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), ceny energii wystrzeliły.