Tak Niemcy chcą dogadać się z Polską. W tle Rosja

Jak podaje "Die Welt", rozmowy z Warszawą wciąż nie dały rozwiązania problemu zapewnienia zaopatrzenia rafinerii w Schwedt w ropę.

"Rozwiązaniem mogłyby być dostawy przez port w Gdańsku, jednak Polska sprzeciwia się temu, ponieważ większościowy udział w PCK należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft. Rząd Niemiec próbuje teraz zastosować pewien trik" – czytamy w niemieckim dzienniku.

"Polska musiałaby zignorować ten fakt"

Okazuje się, że patową sytuację można obejść. "W związku z tym mniejszościowy udziałowiec PCK, (brytyjska) firma Shell z 37,5 procentami akcji, mogłaby zostać poproszona o zamówienie ropy naftowej w Gdańsku ponad swój własny udział. Partnerem biznesowym Warszawy byłby wówczas zachodni koncern energetyczny" – wskazuje "Die Welt".

Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że "Polska musiałaby zignorować fakt, że część ropy zakupionej przez Shell byłaby ostatecznie przetwarzana przez rosyjskie moce przerobowe PCK".

"Die Welt" zaznacza, że nie wiadomo, czy takie rozwiązanie będzie możliwe, a także, czy koncern Shell zgodziłby się na skorzystanie z takiego "księgowego triku". "Nie jest też wcale pewne, czy Polska przymknęłaby na to oko. W Warszawie obawiają się również publicznej krytyki, gdyby wyszło na jaw, że choć na kontrakcie naftowym widnieje nazwa Shell, to w rzeczywistości dostawy są realizowane dla Rosnieftu" – czytamy.

Niemiecka minister z wizytą w rafinerii

Pracownicy rafinerii PCK w Schwedt przy granicy z Polską obawiają się o swoje miejsca pracy. Kluczowy dla trwania zakładu będzie wynik rozmów z Warszawą.

Minister gospodarki Niemiec Katherina Reiche obiecała załodze przedłużenie gwarancji zatrudnienia do końca roku. Szefowa resortu podczas poniedziałkowej wizyty w brandenburskiej rafinerii przekazała, że decyzja została uzgodniona z Ministerstwem Finansów, a także Urzędem Kanclerskim.

Niemiecka polityk nawiązała również do prowadzonych rozmów z Polską. Celem negocjacji z Warszawą jest zrekompensowanie wstrzymanych od 1 maja dostaw ropy z Kazachstanu. – Prowadzimy dobre rozmowy z polskim rządem – zapewniła minister gospodarki.

