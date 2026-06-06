Afgańczyk molestował w szkole niepełnosprawną 11-latkę. Miał nóż

Do napaści doszło w szkole specjalnej w Koblencji w Nadrenii-Palatynacie. 11-letnia niepełnosprawna dziewczynka, która uczęszczała na zajęcia pomimo ciężkiej choroby, padła ofiarą ataku seksualnego ze strony Afgańczyka. Imigrant sterroryzował dziewczynkę nożem w szkolnej toalecie. Mężczyzna miał nie działać sam. Drugiej osoby na razie nie udało się zatrzymać, poszukuje jej policja.

Niemcy. Afgańczyk molestował seksualnie niepełnosprawną 11-letnią dziewczynkę

Prawnik rodziny poszkodowanej, przybliżając, co się wydarzyło, powiedział na łamach Bild, że według relacji dziewczynki napadły na nią dwie osoby. Jedna była uzbrojona w nóż.

Aresztowany to 20-letni bezrobotny Afgańczyk Nassar S., który wraz ze swoim towarzyszem nielegalnie dostali się na teren szkoły Hans-Zulliger. Mężczyźni ukryli się w toalecie i czekali, aż pojawi się jakaś dziewczynka.

Napadnięta dziewczyna milczała przez kilka dni z szoku i strachu, jednak ostatecznie zdecydowała powiedzieć o zajściu swojej siostrze. Dziewczyna przekazała informację rodzicom i sprawa została zgłoszona na policję. Afgańczyk został namierzony i po tygodniu od napaści był już w areszcie. Policja poszukuje drugiego sprawcy. Według relacji rodziców, obaj sprawcy byli już wcześniej kojarzeni w okolicy jako "atakujący młode dziewczęta".

Imigrant już wcześniej miał popełniać przestępstwa przeciwko dzieciom

Dyrekcja szkoły odmówiła komentarza na temat szczegółów sprawy, powołując się na "trwające śledztwo policyjne". Zakres śledztwa został rozszerzony, ponieważ władze sprawdzają, czy Nassar S. miał na celu także inne dzieci. Prokuratura Generalna w Koblencji potwierdziła: "Prawdą jest, że przeciwko oskarżonemu złożono kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa seksualnego".

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