Zaatakował nożem policjantów. Wrzeszczał "Allahu Akbar"

W rezultacie dekad masowej migracji, we Francji rozmaite ataki muzułmanów na Francuzów są już elementem codzienności. Informacje szerzej przedostają się do mediów, gdy są ofiary śmiertelne, szczególnie dzieci.

Tuluza. Atak na policjantów w centrum miasta

Tym razem internet obiegły sceny z ataku nożownika we francuskiej Tuluzie. Agresor rzucił się z nożem funkcjonariuszy policji miejskiej w samym centrum miasta. Filmiki ze zdarzenia są dostępne na platformie X. Do zdarzenia doszło 10 sierpnia.

W efekcie ataku dwoje funkcjonariuszy zostało poranionych nożem. Napastnik został przez nich obezwładniony i zatrzymany. Następnie został aresztowany, a prokuratura uznała, że podłoże tego ataku miało charakter terrorystyczny.

Mer Tuluzy opisał atak jako mający "podłoże i retorykę terrorystyczną". Z kolei lokalne media podały wprost, że napastnik wielokrotnie krzyczał "Allahu Akbar". Na nagraniu z ataku widać troje policjantów uzbrojonych w pałki i gaz łzawiący, którzy osaczyli napastnika przy barierkach i po szarpaninie skutecznie obezwładnili.

Afrykanie skatowali 17-letniego Francuza

We Francji szczególnie głośno było po głośnym morderstwie 17-letniego Francuza Louisa w Narbonne dokonanym przez grupę młodych imigrantów z Afryki. Agresorzy dobrze się przy tym bawili, co potwierdzają nakręcone przez nich nagrania video. Była to kolejna z niezliczonych już zbrodni dokonanych przez imigrantów na białej ludności francuskiej.

Na nagraniach, które nakręcili sami sprawcy widać, jak atakują i wielokrotnie z całej siły kopią i biją pięściami Louisa po głowie. Na drugim materiale pokazali, jak jeden z nich leży obok nieprzytomnej ofiary i uśmiecha się do kamery w sposób kpiący. Sprawcy podczas pobicia wyzywali młodego Francuza i śmiali się z niego.

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