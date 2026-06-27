"Zabijają nas i śmieją się z tego". Afrykanie oskarżeni po skatowaniu 17-latka

Pobicie – dotychczasowe ustalenia wskazują, że zaplanowane – miało miejsce w nocy z 19 na 20 czerwca. Na nagraniach, które nakręcili sami sprawcy widać, jak atakują i wielokrotnie z całej siły kopią i biją pięściami Louisa po głowie. Na drugim materiale pokazali, jak jeden z nich leży obok nieprzytomnej ofiary i uśmiecha się do kamery w sposób kpiący. Sprawcy podczas pobicia wyzywali młodego Francuza i śmiali się z niego. Nie publikujemy nagrań ze względu na ich brutalność (są dostępne na platformie X).

Louis został znaleziony na placu budowy nieprzytomny z poważnymi obrażeniami twarzy i głowy oraz siniakami na całym ciele. Wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej, ale ostatecznie jego życia nie udało się uratować. Zmarł trzy dni później. Śledztwo jest w toku.

17-latek skatowany przez grupę "młodych ludzi" z Afryki

Na razie policja nie podała pochodzenia etnicznego, ani narodowości zatrzymanych. Nagranie wyraźnie pokazuje, że "młodzi ludzie", mają ciemny odcień skóry. Liczne konta w mediach społecznościowych donoszą, że pochodzą oni z Afryki Północnej, ale jak dotąd policja nie zdecydowała się na potwierdzenie bądź zaprzeczenie tym informacjom. Jak zauważa portal "Remix News", gdy sprawcami są imigranci bądź osoby pochodzenia imigranckiego, informacje te bardzo często nie są ujawniane przez francuskie władze. Nastolatkowie chętnie dzieli się jednak swoimi nagraniami w social mediach.

Pięciu podejrzanych w wieku od 16 do 19 lat zostało aresztowanych i oskarżonych o usiłowanie zabójstwa. Zarzut ten został zmieniony na morderstwo ze względu na śmierć Louisa. Po zabójstwie przynajmniej część z napastników nie podjęła specjalnych starań o ukrycie się. Trzech z podejrzanych to osoby niepełnoletnie, co oznacza, że w przypadku skazania mogą ponieść niewielką karę, a nawet jej uniknąć. Dwóch z nich popisywało się na kanałach społecznościowych posiadaniem broni i narkotyków.

"Zabijają nas i śmieją się z tego"

Wielu dziennikarzy, polityków i komentatorów potępiło już brutalne pobicie. Liderzy Zjednoczenia Narodowego – partii kierowanej przez Marine Le Pen i Jordana Bardellę, po raz kolejny zapowiedzieli, że kiedy tylko obejmą władzę, rozpoczną walkę z masową migracją.

"Louis, lat 17, pobity na śmierć przez bandę bandytów, którzy go zaatakowali. Europejczycy, obudźcie się. Wojna już się rozpoczęła i liczymy naszych zmarłych. Reemigracja to najlepsze rozwiązanie. Ci sukinsyny muszą wrócić do domu" – napisała francuska prawicowa aktywistka Thaïs d'Escufon.

W innym poście dodała: "Jeden z imigrantów, którzy zabili Louisa, robi sobie selfie przy jego umierającym ciele. Zabijają nas i śmieją się z tego. Nigdy więcej nie dajcie się nabrać na ich retorykę ofiary. Wiedzą dokładnie, co robią. Nienawidzą nas. Cóż, ja też ich nienawidzę" – skwitowała.

D'Escufon została skazana w tym miesiącu za stwierdzenie faktu, że czarnoskórzy i arabscy imigranci stanowią we Francji główne zagrożenie dla kobiet.

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