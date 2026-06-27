Europejski kraj. Średnio 27 ataków na kobiety dziennie

Według oficjalnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego tylko w pierwszym kwartale tego roku w Irlandii odnotowano 2460 przypadków napaści na kobiety. Daje ro średnio 27 ataków dziennie, częściej niż co godzinę i o 8 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2025.

Średnio 27 ataków na kobiety dziennie

Liczba mężczyzn, którzy padli ofiarą napaści lub podobnych przestępstw, wzrosła w tym samym okresie o 1 procent – do ponad 3300.

Warto przy tym odnotować, że liczba zgłoszonych przestępstw na tle seksualnym spadła o 15 procent, liczba włamań zmniejszyła się o 9 procent, a liczba rozbojów spadła o 7 procent.

Urząd Statystyczny podkreślił jednak, że dane te odnoszą się wyłącznie do przestępstw zgłoszonych policji i zarejestrowanych w policyjnych bazach.

W związku z tym podkreślono, że dane te nie stanowią wskaźnika rozpowszechnienia przestępstw, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo niezgłaszania znaczącej liczby zgłaszanych przypadków, zwłaszcza w przypadku przestępstw seksualnych, oszustw i napaści.

Protesty przeciwko masowej migracji w Irlandii

Wzrost przestępczości w Irlandii od wielu lat jest ściśle skorelowany z otwarciem państwa na masową migrację z państw muzułmańskich i Afryki.

W Irlandii regularnie odbywają się protesty przeciwko wpuszczaniu do kraju imigrantów z Afryki i Azji, ale lewicowe rządy niewiele sobie z tego robią. Irlandczycy od dłuższego czasu podnoszą m.in. temat kurczącej się przez cudzoziemców dostępności do mieszkań i służby zdrowia. Imigrantów preferują bowiem zarówno władze, jak i część mediów. – Media przedstawiają wszystko tak, aby pasowało do narracji, która dzieli ludzi i określają ich mianem skrajnej prawicy – powiedziała portalowi "Rebel News" uczestniczka jednego z protestów, który przeszedł ulicami stolicy w czerwcu 2025 roku.

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