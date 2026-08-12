Ukrainiec zaatakował Polaka. Cios nożem w okolice szyi

Ukraińcowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Motyw jego działania na razie nie jest mediom znany.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę 8 sierpnia w Lubsku, w powiecie żarskim. Z ustaleń policji wynika, że w jednym z mieszkań obywatel Ukrainy ugodził nożem w okolicę szyi znanego mu mężczyznę, a następnie uciekł z mieszkania.

Poszkodowany w Lubsku miał sporo szczęścia

Ofiara – 46-letni Polak trafił do szpitala. Lekarze przekazali, że miał sporo szczęścia, ponieważ rana jest w takim miejscu, że skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu.

Po otrzymaniu informacji o napaści policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku oraz żarskiego wydziału kryminalnego ruszyli do poszukiwania podejrzewanego. Po kilku godzinach akcji Ukrainiec został zatrzymany niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa.

– Po przedstawieniu zarzutu na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Ukrainiec pobił metalową rurą kobietę

To kolejne tego typu zdarzenie. Kilka dni temu w Janówku Pierwszym 44-letni Ukrainiec pobił metalową rurą kobietę i mężczyznę. Poszkodowani stracili przytomność i wymagali profesjonalnej pomocy medycznej.

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