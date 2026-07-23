Ukrainiec ukradł dziecku telefon. Wpadł dzięki funkcji lokalizacji urządzenia

Komenda Miejska Policji w Legnicy poinformowała w środę, że do zdarzenia doszło na jednym z placów zabaw na terenie Legnicy.

Ukrainiec ukradł dziecku telefon. Wpadł przez lokalizację urządzenia

W komunikacie czytamy, że nieznany wówczas mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi i dokonał kradzieży telefonu komórkowego należącego do dziecka, po czym oddalił się z miejsca.

"Pokrzywdzone dziecko wraz z babcią nie pozostało jednak bierne. Korzystając z funkcji lokalizacji urządzenia, ustalili miejsce, w którym znajdował się skradziony telefon. Na miejscu odzyskali swoją własność, a o całym zdarzeniu niezwłocznie powiadomili policję" – czytamy.

50-letni obywatel Ukrainy zatrzymany przez policję

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, szybko ustalili i zatrzymali mężczyznę.

Sprawcą kradzieży okazał się 50-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, gdzie usłyszał zarzut kradzieży.

Kradzież jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

O dalszym losie zatrzymanego Ukraińca zdecyduje teraz sąd.

Policja zaapelowała w komunikacie do rodziców i opiekunów, aby przypominali dzieciom o zachowaniu ostrożności oraz pilnowaniu swoich rzeczy osobistych podczas zabawy w miejscach publicznych. "W przypadku kradzieży warto jak najszybciej powiadomić Policję, a jeśli urządzenie posiada funkcję lokalizacji – wykorzystać ją, pamiętając jednocześnie o własnym bezpieczeństwie i niepodejmowaniu ryzykownych działań wobec sprawcy" – podkreśliła policja w komunikacie.

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