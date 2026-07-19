Agresywny Ukrainiec zaatakował nożem Polaka. Usłyszał zarzuty

W nocy z 16 na 17 lipca na terenie Łemkowskiej Watry w Zdyni (woj. małopolskie) 37-letni mieszkaniec gminy Uście Gorlickie został kilkukrotnie raniony nożem. Do zdarzenia doszło przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej.

Zaatakowany mężczyzna to radny powiatowy.

Polak kilkukrotnie ugodzony nożem przez Ukraińca

Według ustaleń policji sprawca miał zadać 37-latkowi kilka ciosów nożem. Poszkodowany trafił szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Obrażenia, których doznał, nie zagrażały jego życiu.

Zaatakowany Polak miał interweniować po tym, jak zauważył, że jedna z kobiet obawiała się agresywnego zachowania 46-latka. Chcąc zapobiec eskalacji, próbował obezwładnić Ukraińca przy użyciu gazu pieprzowego. Ukrainiec wyciągnął jednak nóż i zadał Polakowi kilka ciosów. Świadkowie relacjonowali, że obrażenia mogły stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mężczyzny.

Policja zatrzymała Ukraińca. Był pod wpływem alkoholu

Policja zatrzymała 46-letniego Ukraińca, który zaatakował 37-letniego Polaka. W chwili zatrzymania Ukrainiec znajdował się pod wpływem alkoholu.

Jakie zarzuty usłyszał 46-letni Ukrainiec?

Ukraińcowi zostały przedstawione zarzuty czynnej napaści na pracowników ochrony oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także kierowania gróźb karalnych i czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby.

– Czyny te zostały zakwalifikowane jako mające charakter chuligański. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje prokurator oraz sąd – powiedział portalowi Gorlice24.pl podkomisarz Gustaw Janas, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.

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