Trzech Ukraińców pobiło parę. 36-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa (woj. pomorskie). Grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowała parę – 36-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany 36-latek trafił do szpitala.

Na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania.

Pobity mężczyzna zmarł w szpitalu

Sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niestety, po wykonaniu czynności procesowych, okazało się, że pobity 36-latek zmarł.

"Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia nadal badane są przez bytowskich śledczych pod nadzorem prokuratora. Kluczowe dla dalszego toku będą wyniki zleconej sekcji zwłok. Po jej wykonaniu kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Za to przestępstwo przewidziana jest surowa kara, a sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzech napastników zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące" – czytamy w komunikacie KWP w Gdańsku.

"Czy tę informację nagłośnią media?"

"36-letni mężczyzna zmarł po brutalnym pobiciu w centrum Bytowa. Według policji trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowało 36-latka oraz 44-letnią kobietę. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie dwa dni później zmarł – 11 lipca (w rocznicę Krwawej Niedzieli). Napastnicy zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Po sekcji zwłok zarzuty najprawdopodobniej zostaną zmienione na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 2 do 15 lat więzienia. Zgadnijcie, jakiej – według relacji lokalnej społeczności – narodowości byli sprawcy tego zabójstwa?" – napisał na platformie X poseł PiS Dariusz Matecki.

Polityk zwrócił się w tej sprawie do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, która potwierdziła, że trzej sprawcy są obywatelami Ukrainy. "Informuję Państwa, że trzech zbirów z UKRAINY zamordowało człowieka w Bytowie. Ofiara zmarła 11 lipca – w rocznicę Krwawej Niedzieli. Czy tę informację nagłośnią wszystkie media w Polsce?" – zastanawiał się Matecki.

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