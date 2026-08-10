Programy znikają z Kanału Otwartego. "Postanowiliśmy zrobić krok wstecz"

Kanał Otwarty Igora Jankego działa od początku maja, jednak już po kilku tygodniach część formatów zniknęła z YouTube. Produkcja niektórych programów została zawieszona i nie wiadomo, czy jeszcze pojawią się na kanale. Igor Janke tłumaczy w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że jednym z powodów były problemy z algorytmami oraz decyzja o ograniczeniu liczby publikowanych materiałów.

Kanał Otwarty tuż po uruchomieniu miał około 210 tys. subskrybentów na YouTube. Po trzech miesiącach liczba ta wzrosła do 222 tys. Dla porównania Kanał Zero zgromadził dotychczas 2,34 mln subskrybentów.

Kilka programów zniknęło z Kanału Otwartego

Jednym z formatów, które przestały się ukazywać, jest "Skwieciński-Śpiewak". Powstały zaledwie cztery odcinki. – Dostaliśmy w maju informację, że program jest zawieszony, a po wakacjach będzie rewizja ramówki – przekazał Wirtualnym Mediom Jan Śpiewak. Informację potwierdził również Piotr Skwieciński.

Od ponad dwóch miesięcy na kanale nie pojawia się także dziennikarz gospodarczy Jakub Wiech, który prowadził "Zwarcie" i "Obwód Otwarty". Jego materiały notowały bardzo różne wyniki – od kilku i kilkudziesięciu tysięcy do nawet około 200 tys. wyświetleń. Jeden z shortów przekroczył natomiast 300 tys. odsłon.

Igor Janke nie wyklucza dalszej współpracy z Wiechem. – Umówiliśmy się, że będzie komentował tylko najważniejsze tematy energetyczne. Rozmowy z niektórymi innymi autorami i komentatorami będziemy prowadzić po wakacjach. Przygotowujemy nowe formaty – zapowiedział.

Zawieszone zostały również rozmowy Rafała Porzezińskiego z cyklu "Porzeziński. Wolny Człowiek", "Żakowski w Drodze" Michała Żakowskiego oraz "7 Piętro" Piotra Krawczyka, byłego szefa Agencji Wywiadu RP.

Igor Janke: Algorytmy zareagowały źle

Twórca Kanału Otwartego tłumaczy, że po uruchomieniu projektu znacząco zwiększono liczbę publikowanych materiałów w porównaniu z wcześniejszym Układem Otwartym. Miało to negatywnie odbić się na zasięgach.

– Po starcie programu, kiedy z dnia na dzień kilkukrotnie zwiększyliśmy liczbę publikowanych materiałów w stosunku do tego jak było w Układzie Otwartym, algorytmy zareagowały źle i przez kilkanaście dni nie promowały wielu rozmów, zwłaszcza nowych twórców. W maju promowaliśmy komercyjnie niektóre odcinki i shorty, w kolejnych miesiącach zrezygnowaliśmy z tego, uznając, że nie dają realnych efektów. Postanowiliśmy wtedy zrobić krok wstecz i zmniejszyć liczbę programów. Nie zlikwidowaliśmy żadnego, część zawiesiliśmy i uznaliśmy, że przez wakacje będziemy eksperymentować – wyjaśnił Janke w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Według ustaleń serwisu, wśród części współpracowników, których formaty zawieszono z powodu niezadowalającej oglądalności, nie ma jednak pewności, czy programy rzeczywiście powrócą.

Wyniki Kanału Otwartego po zmianach

Igor Janke przekonuje, że ograniczenie liczby produkowanych materiałów przyniosło efekty.

– To był dobry ruch. Z tygodnia na tydzień rośnie czas oglądania i liczba interakcji użytkowników. Każdego miesiąca zwiększa się też łączny czas oglądania Kanału Otwartego, a to najbardziej miarodajny wskaźnik jego popularności – stwierdził.

Według przedstawionych przez niego danych, czas oglądania wzrósł ze 135 tys. godzin w kwietniu, gdy działał jeszcze Układ Otwarty, do 321 tys. w maju, 524 tys. w czerwcu oraz 538 tys. godzin w lipcu.

Jak informują Wirtualne Media, w projekcie pozostają m.in. Kamila Baranowska, Grzegorz Ślubowski, płk Piotr Lewandowski, ppłk Maciej Korowaj, Denis Salnikov, Paweł Blajer, prof. Andrew Michta i prof. Hieronim Grala.

Kanał Otwarty rozwija jednocześnie projekty technologiczne i Czytelnię, w której publikowane są tworzone przy pomocy modelu AI omówienia rozmów. Janke zapowiada także dalszy rozwój narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją i GEO.

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