Burza po zachowaniu gwiazdy TV Republika. Były dziennikarz TVP: Niedopuszczalne

W czwartek 30 lipca, w programie "Miłosz Kłeczek zaprasza" na antenie Telewizji Republika gościł poseł Kamil Wnuk z ramienia Polski 2050. W pewnym momencie prowadzący format zdenerwował się na swojego gościa i kazał mu opuścić studio.

Spór wybuchł, gdy prowadzący zarzucił posłowi, że błędnie interpretuje odczytywane na antenie fragmenty rządowego "Poradnika bezpieczeństwa". – Czytaj ze zrozumieniem – apelował do polityka dziennikarz. – Ale uspokój się. Uspokój się! Teraz ja, potem ty – dodawał do swojego gościa. Od tego momentu napięcie w studiu rosło. Po dłużej wymianie zdań Miłosz Kłeczek wstał energicznie z krzesła, podszedł do polityka i ręką wskazał mu drzwi wyjściowe. – Tam są drzwi! – powiedział ostro.

"Miłosz Kłeczek już nawet nie przypomina dziennikarza, a coraz bardziej patostreamera. Manipulacje, chamstwo i obrażanie gości tym razem nie przejdą. Są granice. Miłosz Kłeczek przekroczył je już dawno. Polska 2050 wstrzymuje udział naszych przedstawicieli w jego audycjach i składa skargę do KRRiT" – przekazała w piątkowym oświadczeniu Polska 2050.

Ziemiec, Ogórek i inni byli dziennikarze TVP komentują zachowanie Kłeczka

Portal Wirtualne Media poprosił o skomentowanie wydarzeń ze studia TV Republika byłych dziennikarzy TVP.

Sprawę oceniła m.in. Magdalena Ogórek. – Zawsze będzie mi niezręcznie komentować pracę byłych kolegów ze stacji, staram się tego nie robić. Osobiście hołduję jednak innemu stylowi uprawiania dziennikarstwa, niemniej zawsze to widz decyduje – stwierdziła. Dziennikarka zwróciła też uwagę, że kontrowersje nie zawsze przekładają się na sukces programu. – Widz jest dziś wybredny. Pamiętajmy, że telewizje konkurują z rynkiem podcastowym. Program musi bronić się merytorycznie, nie musi mieć dodatkowych "eventów". Sama staram się jednocześnie dbać o temperaturę dyskusji, ale i kontrolować ją tak, by goście na przykład nie obrażali się wzajemnie – wyjaśniła.

Dużo ostrzej sytuację ocenił Krzysztof Ziemiec, były prezenter TVP Info, obecnie związany z internetowym kanałem Otwarta Konserwa. – To niedopuszczalne. Chodzi zarówno o standardy dziennikarskie, jak i kulturę osobistą. Nigdy w życiu nawet w 1 proc. się tak nie zachowałem – skomentował.

Wirtualne Media przywołują również opinie byłych dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy chcieli zachować anonimowość.

– On po prostu taki jest. Pamiętam, jak odrzucił ogórek przez stół senatorowi Jackowi Buremu z Polski 2050 w programie "Woronicza 17". Dziś taki sposób uprawiania dziennikarstwa ma mu zapewnić korzyści ze strony PiS – stwierdził rozmówca Wirtualnemedia.pl.

– Odpiął wrotki – podsumował inny dziennikarz, nie chcąc szerzej odnosić się do zachowania byłego kolegi.

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