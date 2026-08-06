e-Doręczenia biją rekordy. Nowa funkcja w mObywatelu

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, powiedział cytowany w komunikacie, że "jeszcze rok temu mówiliśmy o okresie przejściowym, dziś mówimy już o 100 mln przesyłek". – To pokazuje, że cyfrowa korespondencja staje się codziennym narzędziem obywateli i instytucji. Budujemy rozwiązanie proste, bezpieczne i powszechne – dodał.

e-Doręczenia. Elektroniczny odpowiednik listu poleconego

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Umożliwiają bezpieczną i prawnie skuteczną wymianę dokumentów z urzędami drogą elektroniczną. Korzystają z nich obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne.

Zamiast czekać na tradycyjny list polecony, użytkownicy odbierają pisma online – o dowolnej porze i z dowolnego miejsca – i mają całą historię korespondencji w jednym miejscu. Dzięki temu wiele spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie.

e-Doręczenia w mObywatelu

e-Doręczenia są teraz też dostępne w mObywatelu.

Od 1 lipca każdy użytkownik aplikacji mObywatel ma dostęp do swojej skrzynki e-Doręczeń bezpośrednio w telefonie. W pierwszych tygodniach od uruchomienia, w aplikacji zrealizowano już ponad 600 tys. przesyłek.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że rosnąca liczba przesyłek, nowa funkcja w mObywatel i planowane zmiany w prawie realizują ten sam cel: kontakt obywateli, przedsiębiorców i administracji z państwem ma być prostszy, szybszy i oparty na jednym spójnym standardzie cyfrowym. Założenie adresu zajmuje kilka minut.

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