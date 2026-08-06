Rok prezydentury Nawrockiego. Polacy jednoznaczni w ocenach

W czwartek 6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS, Polacy dobrze ocenili ten czas.

Aż 56 proc. respondentów stwierdziło, że dobrze ocenia prezydenturę Nawrockiego (33 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 23 proc. "raczej pozytywnie"). Negatywną ocenę wystawiło przywódcy 40,5 proc. badanych (29,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie negatywnie", a 10,8 proc. "raczej negatywnie").

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Dobre oceny Nawrockiego

Z kolei w badaniu Instytutu Pollster 47 proc. ankietowanych oceniło dobrze pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego. 43 proc. oceniło prezydenta Karola Nawrockiego źle. 10 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie z 2025 roku Nawrocki wygrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, zdobywając 50,89 proc. głosów. 6 sierpnia 2025 r. złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rocznica zaprzysiężenia

Paweł Szefernaker poinformował, że w tym roku Kancelaria Prezydenta RP organizuje wydarzenie związane z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.

"W rocznicę zaprzysiężenia, 6 sierpnia 2026 r. (czwartek), na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, podczas którego głos zabierze Prezydent RP Karol Nawrocki. Początek: godz. 17:30" – poinformował za pośrednictwem platformy X Paweł Szefernaker, szef gabinetu głowy państwa. "Bądźmy razem" – dodał.

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