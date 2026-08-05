"Kaczyński nie ma szans". Tusk: Nawrocki jest zawodnikiem wagi ciężkiej

Premier Donald Tusk ocenił w środę podczas konferencji prasowej, że "Jarosław Kaczyński przegrywa to swoje przywództwo na prawicy z różnych powodów".

– To jest secesja pana Morawieckiego, jego grupy, ale to też oczywiście silniejsza pozycja polityczna prezydenta Nawrockiego i sami znacie, komentujecie przecież, obserwujecie ten polityczny światek PiS-u od wielu lat. Nigdy do tej pory o Jarosławie Kaczyńskim nie mówiono tak źle w szeregach własnej partii – dodał.

Tusk: Nawrocki jest zawodnikiem wagi ciężkiej. Kaczyński nie ma szans

W czwartek mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

Donald Tusk ocenił, że "z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki". – Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko o tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi. Moim zdaniem Kaczyński nie ma szans – powiedział szef rządu.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus".

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Kierownictwo PiS podjęło decyzję o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego.

Były premier stwierdził w środę, że "w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek" w PiS, które są zupełnie niepotrzebne, a "prawdziwi rozłamowcy" chcą doprowadzić do tego, by zajmować się "życiem partyjnym, samymi sobą". Były premier i jego stronnicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczyć o tym mają słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z piątkowej konferencji prasowej.

W piątek w Warszawie odbyło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Organizatorzy reklamowali spotkanie jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój".

W poniedziałek Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie partii politycznej.

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