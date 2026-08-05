Dziennikarze zostają w Polsacie. Dostali nowe zadanie
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Dziennikarze zostają w Polsacie. Dostali nowe zadanie

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Polsat, zdjęcie ilustracyjne
Polsat, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Albert Zawada
Reporterzy znanych programów nie znikają z anteny. Polsat znalazł dla nich miejsce w śledczym formacie.

Pod koniec lipca media obiegła informacja, że Telewizja Polsat kończy emisję programu reporterskiego "Interwencja". "Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła »Interwencji« wyczerpała swój potencjał" – przekazano w komunikacie.

W ostatnich dniach stacja podjęła kolejną ważną decyzję dotyczącą swojej ramówki. Nadawca oficjalnie potwierdził zakończenie emisji programu "Państwo w państwie", który przez 15 lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów publicystyczno-interwencyjnych stacji. Informację przekazano w komunikacie przesłanym redakcji Press.pl.

Serwis ustalił jednocześnie, że zespoły redakcyjne programów zostaną rozwiązane, jednak część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News.

Wracają na antenę Polsatu. Znani reporterzy dostali nowe zadanie

Jak podaje Press.pl, w jesiennej ramówce Polsat News widzowie zobaczą nowe odcinki reportersko-śledczego cyklu "Polsat News ujawnia". Program zostanie wzmocniony przez dziennikarzy, którzy do tej pory przygotowywali materiały dla zlikwidowanych formatów "Interwencja" oraz "Państwo w państwie".Według ustaleń serwisu,, do redakcji "Polsat News ujawnia" dołączą: Rafał Zalewski, Leszek Dawidowicz i Jan Kasia.

Rafał Zalewski należał do grona reporterów "Interwencji" od samego początku istnienia programu, emitowanego od 2003 roku. Współtworzył również materiały dla "Państwa w państwie", a obecnie pracuje także przy produkcji "Tajemnicze zaginięcia kobiet" dla Polsat Cafe.

Leszek Dawidowicz zdobywał doświadczenie w redakcji "Państwa w państwie", a jego reportaże trafiały również do "Interwencji". Z Polsat News związał się w drugiej połowie 2020 roku, dołączając do redakcji nieemitowanego już programu "Raport". Wcześniej pracował m.in. przy magazynie "Czarno na białym" w TVN24.

Do zespołu dołącza także Jan Kasia, który z "Interwencją" był związany od 2014 roku i przez lata przygotowywał reportaże interwencyjne.

Obecnie "Polsat News ujawnia" ma wakacyjną przerwę w emisji premierowych odcinków. Program wróci do ramówki jesienią i nadal będzie emitowany w niedziele o godz. 21.00.

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Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: Press.pl
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