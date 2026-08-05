Początki islamizacji jak w Niemczech. "To samo będzie działo się u nas"

Mieszkający od 37 lat w Niemczech ekspert ds. bezpieczeństw i działacz Konfederacji Korony Polskiej dr Sławomir Ozdyk był gościem Jerzego Karwelisa na kanale YouTube Tygodnika Do Rzeczy. Punktem wyjścia do rozmowy była niepokojąca sytuacja Parafii Świętej Trójcy Bydgoszczy, która może dostać administracyjny zakaz używania kościelnych dzwonów. Procesy, które obserwujemy obecnie w Polsce, nie są nowością. Dokładnie tak samo przed laty zaczynała się islamizacja Niemiec.

Po ponad stu latach dzwony kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy mogą zostać uciszone z powodu anonimowej skargi jednego z mieszkańców na przeszkadzający mu hałas. Problem wynika z rygorystycznych norm ochrony środowiska. Z prawnego punktu widzenia dzwony te – ponieważ są elektryczne – są traktowane jako "instalacja", a parafia jako "zakład" emitujący dźwięk.

Ekspansja islamu w Niemczech

Ozdyk po krótkim sprawdzeniu znalazł 24 parafie w Polsce, którym już zakazano bicia w dzwony lub procedura jest w toku. Zwrócił uwagę, że dobrze zna takie sytuacje z Berlina. Generalnie rzecz biorąc, w Niemczech ludzie coraz rzadziej słyszą dzwony w kościołach katolickich, protestanckich, czy prawosławnych, za to codziennością jest muezin – w islamie jest to mężczyzna, który pięć razy dziennie wzywa z minaretu muzułmanów do modlitwy. To rezultat wpuszczania islamistów do Niemiec przez całe dziesięciolecia.

– Nie ma państwa bezwyznaniowego. Jeżeli zlikwidujemy naszą rodzimą wiarę katolicką, zastąpi ją islam. Widzimy to w Niemczech. [...] Ekspansja islamu w Niemczech jest bardzo duża – powiedział Ozdyk, przypominając, że prężnie działają tam organizacje, m.in. tureckie, dbające o to, by wszędzie budować meczety, a często zaczyna się od centrów modlitw, których jest mnóstwo.

Ozdyk ostrzega: Zaczyna się od jednego dzwonu, kończy na meczetach z minaretami

Ekspert ds. bezpieczeństwa powiedział, że muzułmanie, opanowując terytorium poprzez meczety, traktują je jako święte. – Oni będą do ostatniej kropli krwi o ten meczet walczyć. To samo powolutku będzie działo się u nas – ostrzegł po raz kolejny Ozdyk. Jak dodał, jednym z symptomów są właśnie wyłączenia bicia dzwonów w polskich parafiach.

– [...] To jest kulturowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Zaczyna się od jednego dzwonu, jednego meczetu, a kończy na tym, że dzwonnice będą zamienione na minarety. Widzimy to w Niemczech. Widzimy, jak w Niemczech są zamykane kościoły, a potem kupowane przez gminy muzułmańskie, opróżniane i potem zamiast krzyża mamy półksiężyc – zwrócił uwagę Ozdyk.

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