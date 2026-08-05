Mentzen popiera postulat Morawieckiego. "Bardzo tego potrzebujemy"

Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego ocenił, że zarządzanie Polską Grupą Zbrojeniową "także w naszych czasach było słabe". – PGZ naprawdę nie stanął na wysokości zadania i dzisiaj nie staje na wysokości zadania – stwierdził.

Pytany, czy w takim razie należy rozwiązać firmę, odpowiedział "być może". – Powinniśmy dzisiaj skorzystać z najlepszych części tej firmy, ale przede wszystkim postawić na polski biznes prywatny i ja to zrobię – powiedział były premier.

Mentzen: Potrzebujemy prywatnego sektora zbrojeniowego

W tym kontekście głos zabrał Sławomir Mentzen z Konfederacji. Polityk wskazał, że konieczne jest dopuszczenie do sektora zbrojeniowego firm prywatnych, ponieważ ograniczenie się do podmiotów państwowych generuje patologie. Porównał tę sytuację do kolejnych afer w ochronie zdrowia.

"Wszyscy już mam nadzieję widzą, do jakich patologii, marnotrawstwa, oszustw i kradzieży dochodzi w ochronie zdrowia zarządzanej przez polityków zamiast menedżerów. W zarządzanych przez polityków spółkach zbrojeniowych jest jeszcze gorzej. Tam nie ma pacjentów, którzy mogą zrobić awanturę w mediach. Klientem jest państwo… Również zarządzane przez polityków" – zauważa lider Konfederacji.

"Nikt patologii nie nagłośni. Prywatny polski sektor zbrojeniowy jest tym, czego bardzo teraz potrzebujemy. Otwórzmy rynek dla nowych firm, zdejmijmy zbędne regulacje i ograniczenia, pozwólmy rozwijać się polskim firmom! Zamiast powolnych, ociężałych, państwowych molochów, które służą do wsadzania na stołki polityków, potrzebujemy mnóstwa kreatywnych, zwinnych, świeżych prywatnych polskich firm zbrojeniowych!" – przekonuje Mentzen.

Kosiniak-Kamysz: Likwidacja PGZ to byłby jednak klasyczny rozbój, nie rozwój

Morawieckiego za słowa o PGZ skrytykował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Sugerowanie rozwiązania Polskiej Grupy Zbrojeniowej to szkodliwy i antypaństwowy postulat ze strony byłego premiera Morawieckiego. PGZ jest przez nas skutecznie reformowany, by po latach stagnacji za rządów PiS stał się czempionem zbrojeniowym europejskiego formatu. Likwidacja PGZ to byłby jednak klasyczny rozbój, nie rozwój" – ocenił we wpisie na platformie X.

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