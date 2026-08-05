Pentagon szykuje się na najgorszy scenariusz. Chodzi o Rosję i Chiny

Jak podała NBC News, prace nad tajnym dokumentem nadzoruje podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby. Ma on zawierać scenariusze, które w przypadku kryzysu lub wojny mogłyby zostać przedstawione prezydentowi USA.

Pentagon zmienia podejście

Według amerykańskich mediów, szczególny nacisk ma zostać położony na broń nuklearną krótszego zasięgu, czyli tak zwaną broń taktyczną, przeznaczoną do użycia podczas konfliktów regionalnych.

Powodem zmian być rosnące przekonanie, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy w swojej historii muszą jednocześnie brać pod uwagę zagrożenie ze strony dwóch mocarstw atomowych. Z jednej strony pozostaje Rosja, dysponująca największym arsenałem nuklearnym na świecie, z drugiej – Chiny, które od kilku lat intensywnie rozbudowują swoje siły strategiczne.

Nowa strategia ma również uwzględniać modernizację amerykańskiej triady nuklearnej, obejmującej międzykontynentalne pociski balistyczne, bombowce strategiczne oraz okręty podwodne wyposażone w rakiety z głowicami jądrowymi.

Coraz bliższa współpraca Moskwy i Pekinu

Prace nad nową doktryną zbiegają się z doniesieniami o pogłębiającej się współpracy wojskowej Rosji i Chin. Międzynarodowe śledztwo przeprowadzone przez "Der Spiegel", rosyjski portal "The Insider" i francuski dziennik "Le Monde" wskazuje, że kontakty obu państw są znacznie szersze, niż dotychczas przypuszczano.

Według ustaleń dziennikarzy przedstawiciele Moskwy i Pekinu mieli prowadzić rozmowy nie tylko na temat dostaw komponentów podwójnego zastosowania, ale także scenariuszy ataków na zachodnią infrastrukturę krytyczną. "Nowe dokumenty świadczą o nieznanej dotąd skali i jakości współpracy wojskowej" – napisał "Der Spiegel", określając relacje między Rosją i Chinami mianem nowej osi zła.

Wspólne projekty wojskowe

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że w 2023 roku podczas tajnego spotkania w Moskwie przedstawiciele armii i przemysłu zbrojeniowego obu państw mieli uzgodnić współpracę przy budowie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nowej generacji. Ma on być zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych i hipersonicznych.

Rosyjscy i chińscy eksperci mieli również analizować sposoby zakłócania systemu Starlink wykorzystywanego przez ukraińską armię. Wśród rozważanych metod wymieniane są cyberataki oraz wykorzystanie broni laserowej i mikrofalowej.

Czytaj też:

Wojna z Iranem wyczerpuje zapasy amerykańskich pocisków Czytaj też:

Rosjanie nie odpuszczają. Polska po raz kolejny przechwyciła rosyjski samolot