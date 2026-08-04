Kolejny sondaż po rozłamie w PiS. Tym razem złe wieści dla Morawieckiego

Z opublikowanego we wtorek przez Interię sondażu firmy Social Changes wynika, że gdyby wybory parlamentarne obywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 29 proc. respondentów. To o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu tej pracowni.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 25 proc. (spadek o 5 pkt proc..), a podium uzupełniłaby Konfederacja, na którą głos oddałoby 13 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica – po 9 proc. poparcia. Dla partii Grzegorza Brauna oznacza to wzrost o 2 pkt proc., zaś dla formacji Włodzimierza Czarzastego – o 1 pkt proc.

Najnowszy sondaż. Rozwój Plus pod progiem

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się partia Razem oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskały w nowym sondażu po 4 proc. poparcia, a także Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc., wzrost o 1 pkt proc.) i Polska 2050 (2 proc., bez zmian).

Z badania wynika również, że frekwencja wyniosłaby 74 proc. Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 53 proc. respondentów, a "raczej tak" – 21 proc. Udział w wyborach parlamentarnych wyklucza obecnie 16 proc. ankietowanych, w tym 10 proc. "zdecydowanie", natomiast 6 proc. – "raczej". Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 10 proc. badanych.

Sondaż zrealizowano w dniach 31 lipca – 3 sierpnia metodą CAWI na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1095 osób.

W innym sondażu Rozwój Plus wchodzi do Sejmu

W poniedziałek poznaliśmy wyniki sondażu IBRiS dla Polsat News. Pokazują, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 27,5 proc. poparcia, PiS – 16,9 proc., Konfederacja – 14,4 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 9,4 proc., zaś Nowa Lewica – 7,6 proc.

Oddanie głosu na potencjalną partię polityczną utworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego zadeklarowało 7,8 proc. pytanych.

Czytaj też:

Z koalicji rządzącej do klubu Morawieckiego? Poseł zabrał głos Czytaj też:

Terlecki o kulisach konfliktu w PiS. "Zamieniały się w połajankę"