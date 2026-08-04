Morawiecki: Skończyły się czasy, w których można było bez końca dokładać mi kolejne ciężary

Były premier zamieścił w sieci obszerny wpis, w którym po raz kolejny odniósł się do krytyki, jaka spadła na niego ze strony de facto byłych kolegów z partii. Morawiecki przekonuje w nim, że powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus ma "bronić, rozwijać i uczynić" z osiągnięć 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy "fundament programu na przyszłość".

"Lata 2015–2023 to był piękny czas rozwoju Polski. Miliony Polaków po raz pierwszy w historii III RP poczuły, że państwo jest po ich stronie i że mogą realnie korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. To był czas wielkich inwestycji, ambitnych reform i odbudowy narodowej dumy. Tego dorobku nie wolno się wstydzić ani go relatywizować" – pisze poseł.

Morawiecki: Taka polityka prowadzi donikąd

Morawiecki zaznaczył, że w polityce "liczy się przede wszystkim uczciwość". Dlatego "skończyły się czasy, w których można było bez końca dokładać mi do plecaka kolejne ciężary i mówić: «idź dalej, maszeruj»”.

"Przez osiem lat wygrywaliśmy jako jedna drużyna i wspólnie podejmowaliśmy decyzje – zgoda czasem bardzo ciężkie. Po 2023 roku część osób próbowała jednak stworzyć wygodną opowieść, w której sukces był wspólny, a za wszystko, co trudne, miał odpowiadać jeden człowiek. Taka polityka prowadzi donikąd" – stwierdził.

Były premier ostrzega, że skończyły się czasy "prostych recept i myślenia, że «pieniądze się znajdą»". Polska wkracza w okres, który będzie wymagał od polityków "odpowiedzialności i odwagi". Kraj potrzebuje "otwartej debaty, nowej architektury rozwoju i wspólnego planu, który pozwoli Polsce ponownie stać się liderem wzrostu i bezpieczeństwa".

"Pozdrawiam wszystkich, którzy szukają nowych dróg dotarcia do wyborców. To dobrze, że nie brakuje pomysłów i zaangażowania a krytyka ich dla samej krytyki do jest prezent dla Tuskizmu. Warto jednak pamiętać, że od samego mieszania herbata nie staje się słodsza, mogliśmy dalej robić to co robiliśmy … O zwycięstwie nie decydują kolejne zabiegi komunikacyjne, ale wiarygodność, ciężka praca i umiejętność przekonania do swojej wizji. To właśnie tego oczekują dziś Polacy" – podsumował lider Rozwoju Plus.

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