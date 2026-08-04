Kaczyński przerwał milczenie: Wrogiem dla Morawieckiego nie jest Tusk

Na przestrzeni ostatnich dni Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywny w mediach. 31 lipca odbyło się też wydarzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus z udziałem różnych panelistów i zaproszonych gości.

Po rozłamie Jarosław Kaczyński także na kilku wywiadach, w których wyłożył swoje stanowisko, ale po nich przestał wypowiadać się na ten temat.

Teraz lider PiS przerwał milczenie po poniedziałkowym wywiadzie Mateusza Morawieckiego dla Bogdana Rymanowskiego na jego kanale YouTube. Lider Rozwój Plus, mimo ciągłych zapewnień, że nie chce konfliktu z byłą partią, ponownie nie szczędził gorzkich słów wobec jej działaczy.

Jarosław Kaczyński: Wrogiem Morawieckiego nie jest Tusk, tylko ja i PiS

"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej" – ocenił prezes PiS.

"Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą… Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" – zapytał Kaczyński.

"Jest w jakimś dziwnym stanie"

W dalszej części wpisu prezes PiS zasugerował, że z byłym szefem rządu być może jest coś nie tak, ale nie rozwinął, co dokładnie ma na myśli.

"Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno" – zauważył polityk.

"Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił" – podsumował Kaczyński.

Czytaj też:

"Pomawia i kłamie". Poseł PiS: Morawiecki jest człowiekiem wyjątkowo miałkim Czytaj też:

Ordo Iuris po rozłamie na prawicy: Apelujemy o społeczną mobilizację Czytaj też:

Kowalski liczy na szeroki rząd prawicy. Wskazał przykłady potrzebnych reform