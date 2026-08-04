Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz TVN24 miał 69 lat

O śmierci Andrzeja Morozowskiego poinformował ks. Kazimierz Sowa. "Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!" – napisał na Facebooku.

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"Dziennikarstwo rozumiał jako rzetelne informowanie o faktach. O wywiadach mawiał, że te najłatwiejsze pozornie rozmowy są najtrudniejsze. W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy. Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" – przekazał portal TVN24.

Kim był Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Ukończył XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie, a następnie studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.

W latach 1990-2000 pracował w Radiu Zet. W tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem "Teleexpressu" w Sejmie. Od 2001 r. związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takich programów jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna" oraz "Tak jest". W latach 2005-2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził autorski magazyn "Teraz my!" w TVN.

Był wielokrotnie nominowany i nagradzany. W 2006 r., razem z Sekielskim, otrzymał m.in. tytuł Dziennikarza Roku w plebiscycie Grand Press za ujawnienie tzw. taśm Renaty Beger.

Dziennikarz walczył z nowotworem

Od kilku lat Morozowski zmagał się z chorobą nowotworową. Leczył się, a wtedy znikał na długo z anteny. Na ekrany wrócił 5 marca.

– Andrzej Morozowski. "Tak jest". Witam. I na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej. No i wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję – mówił.

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