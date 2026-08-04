Kto zyska na rozłamie w PiS? Zaskakujące wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano o to, która formacja polityczna mogłaby najbardziej zyskać w kolejnych wyborach parlamentarnych dzięki na rozłamie w PiS.

Kto zyska na rozłamie w PiS? W sondażu wskazano na Konfederację

Najwięcej – 23,2 proc. badanych – uznało, że największą korzyść z rozłamu w PiS może odnieść Konfederacja.

19,9 proc. respondentów stwierdziło, że najlepiej wyjdzie na tym koalicja rządząca (KO, Polska 2050, PSL, Lewica).

7,7 proc. ankietowanych wskazało na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Z kolei 7,6 proc. badanych stwierdziło, że na rozłamie w PiS zyska nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.

6,8 proc. osób w sondażu twierdzi, że zyska na tym PiS.

25,2 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

9,7 proc. stwierdziło, że rozłam w partii nie wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus".

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Kierownictwo PiS podjęło decyzję o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego.

Były premier stwierdził w środę, że "w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek" w PiS, które są zupełnie niepotrzebne, a "prawdziwi rozłamowcy" chcą doprowadzić do tego, by zajmować się "życiem partyjnym, samymi sobą". Były premier i jego stronnicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczyć o tym mają słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z piątkowej konferencji prasowej.

W piątek w Warszawie odbyło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Organizatorzy reklamowali spotkanie jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój".

W poniedziałek Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie partii politycznej.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28-29 lipca 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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