"Szkodliwy rozłam". Poseł PiS o sondażach

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, najlepszy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska – 27,5 proc. poparcia. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na głos 16,9 proc. badanych. Na najniższym stopniu podium Konfederacja z wynikiem 14,4 proc.

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,4 proc.; Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (o ile taka partia zostanie utworzona) z poparciem 7,8 proc. i Lewica, na którą chce głosować 7,6 proc. ankietowanych.

Bochenek: Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus szkodzą sami sobie

Do badania IBRiS odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

"Rozpoczęła się gra sondażami, po to, aby uzasadnić szkodliwy rozłam i wlewać w zatrwożone dusze rozłamowców nadzieję… niestety fałszywą" – napisał parlamentarzysta na portalu X.

Jak zauważył polityk, "nawet te opłacone, z pozoru wydawałoby się optymistyczne badania sprowadzają się do smutnych wniosków". Poseł PiS wskazał dwa: "– taki rozkład poparcia to spadek realnej liczby mandatów po stronie prawicowej o ok. 30 posłów; – przy tym poziomie poparcia – 7,8 proc. – zdecydowana większość członków stowarzyszenia 'Rozwój +' zasiadających dotychczas w Sejmie posłami już nie zostanie".

Bochenek stwierdził, że "stowarzyszenie 'Rozwój+' idzie drogą, która nie tylko szkodzi Polsce i jest grą w interesie Tuska, ale jego członkowie szkodzą sami sobie, popełniając polityczne seppuku".

Nowy klub parlamentarny w Sejmie

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus.

Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator.

– Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

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