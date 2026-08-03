Kogo popierają Polacy? PiS wyraźnie traci, Rozwój Plus wchodzi do Sejmu

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, najlepszy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska – 27,5 proc. poparcia. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na głos 16,9 proc. badanych. Na najniższym stopniu podium Konfederacja z wynikiem 14,4 proc.

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 9,4 proc.; Lewica, ciesząca się poparciem 7,6 proc., oraz potencjalna partia polityczna utworzona przez Mateusza Morawieckiego. Poparcie dla Rozwoju Plus zadeklarowało 7,8 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem znalazłyby się za to Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.), Patria Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 8,8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

"Badani zostali także zapytani, na jakie ugrupowanie oddaliby głos, gdyby ich "partia pierwszego wyboru" nie wzięła udziału w wyborach. W tej kategorii króluje Rozwój Plus. Gotowość oddania głosu na to ugrupowanie deklaruje łącznie 17,5 proc. Wśród wyborców PiS odsetek ten rośnie do 40,6 proc. Lewica jest drugim wyborem 16,5 proc. ankietowanych – przede wszystkim wyborców Koalicji Obywatelskiej (40,1 proc.), Konfederacja 16,2 proc. Taką decyzję deklaruje 20,2 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości" – czytamy.

Polacy o partii Morawieckiego

W badaniu sprawdzono też podejście do możliwego wyborczego startu ugrupowania Rozwój Plus. W odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku realizacji takiego scenariusza byliby skłonni oddać swój głos na partię Mateusza Morawieckiego, łącznie 21 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak" (5,6 proc.) lub "raczej tak" (15,4 proc.)

Frekwencja wyniosłaby 64,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 29.07-02.08 na grupie 1000 osób metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News.

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