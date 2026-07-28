Ukraina w UE? Nowy sondaż pokazuje wyraźną zmianę nastrojów Polaków

CBOS w nowym sondażu zadał Polakom pytanie: "Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?".

Ukraina w UE? Sondaż CBOS pokazuje zmianę nastrojów Polaków

Nowy sondaż wyraźnie pokazuje, jak zmieniły się nastroje Polaków w sprawie członkostwa Ukrainy w UE.

Według nowego sondażu CBOS z lipca, 9 proc. badanych uważa, że Ukraina powinna zostać przyjęta do UE jak najszybciej. 41 proc. twierdzi, że Ukraina powinna zostać członkiem UE, ale nie ma się co z tym spieszyć.

40 proc. Polaków uważa, że Ukraina nie powinna zostać członkiem UE.

10 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć" lub odmówiło odpowiedzi.

Tak zmieniło się zdanie Polaków w sprawie członkostwa Ukrainy w UE

CBOS przypomina, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku poparcie dla szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej gwałtownie wzrosło.

Z badania przeprowadzonego w marcu 2022 roku wynika, że aż 60 proc. badanych uważało, że Ukraina powinna zostać członkiem UE tak szybko, jak to będzie możliwe. Wówczas łącznie 90 proc. respondentów popierało wtedy jej przyszłe członkostwo. Przeciwników było zaledwie 2 proc.

W kolejnych miesiącach i latach entuzjazm dla przystąpienia Ukrainy do UE stopniowo malał.

CBOS przypomniał wyniki swoich poprzednich sondaży:

Listopad 2013 roku – 74 proc. za (20 proc. – szybko, 54 proc. – bez pośpiechu). 9 proc. było przeciwko przystąpieniu Ukrainy do UE.

Styczeń 2014 roku – 73 proc. za (26 proc. – szybko, 47 proc. – bez pośpiechu). 11 proc. badanych przeciw.

Marzec 2022 roku – 90 proc. za (60 proc. – szybko, 30 proc. – bez pośpiechu), 2 proc. ankietowanych było wtedy przeciwko.

Lipiec 2022 roku – 88 proc. uczestników sondażu CBOS za akcesją Ukrainy do UE (52 proc. – szybko, 36 proc. – bez pośpiechu), 5 proc. przeciw.

Marzec 2023 roku – 83 proc. za (49 proc. – szybko, 34 proc. – bez pośpiechu), 6 proc. przeciw.

Maj 2023 roku – 85 proc. badanych za akcesją Ukrainy do UE (37 proc. szybko, 48 proc. bez pośpiechu), 8 proc. przeciw.

Październik 2023 roku – 74 proc. za (18 proc. – szybko, 56 proc. – bez pośpiechu), 17 proc. przeciw.

Procenty mogą nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń. Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" (435) przeprowadzono w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 938 osób (w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 16,6 proc. – CATI i 17,9 proc. – CAWI).

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