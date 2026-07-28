Niepokojący raport ONZ. Światu grozi nawrót epidemii HIV

Dokument opublikowano przy okazji Międzynarodowej Konferencji AIDS w Rio de Janeiro.

ONZ: Zagrożone postępy w walce z HIV

Według raportu w 2025 roku na świecie odnotowano 1,2 mln nowych zakażeń HIV, a 570 tys. osób zmarło z powodu chorób związanych z AIDS. Obecnie z wirusem żyje około 41 mln osób, z czego 9 mln nie ma dostępu do leczenia antyretrowirusowego. Autorzy raportu zwracają uwagę, że międzynarodowe finansowanie walki z HIV spadło w ubiegłym roku o 18 proc., co jest największym spadkiem od dwóch dekad. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim programów profilaktycznych, testowania i leczenia. – Bez podjęcia nowych zobowiązań i skutecznych działań światu grozi odrodzenie się epidemii HIV – ostrzegają autorzy raportu.

Szefowa UNAIDS Winnie Byanyima podkreśla, że "obecna kruchość działań na rzecz walki z HIV sprawia, że dotychczasowe osiągnięcia są zagrożone, o ile nie przywrócimy globalnej solidarności i nie rozprawimy się z nierównościami". Raport wskazuje, że liczba nowych zakażeń wzrosła w 21 krajach, przede wszystkim w Afryce Subsaharyjskiej, ale także w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, Azji Centralnej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Coraz więcej zakażeń w Polsce

Rosnąca liczba zakażeń widoczna jest również w Polsce. W 2025 roku wykryto 2755 nowych zakażeń HIV, podczas gdy w 2020 roku było ich niespełna tysiąc. Zapadalność wzrosła z 2,43 do 7,37 na 100 tys. mieszkańców. Do końca kwietnia 2026 roku odnotowano 791 nowych zakażeń, wobec 734 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia liczba osób żyjących z HIV zwiększyła się z 20 046 w 2020 roku do 31 738 w 2025 roku.

Eksperci wskazują, że oficjalne statystyki mogą nie odzwierciedlać pełnej skali problemu, ponieważ część zakażonych nie wykonuje testów. Wśród czynników wpływających na wzrost liczby zakażeń wymieniane są m.in. ograniczenie liczby badań w czasie pandemii COVID-19, zmiany demograficzne osób zakażonych oraz migracja z Ukrainy, gdzie przed wybuchem wojny rozpowszechnienie HIV było wielokrotnie wyższe niż w Polsce.

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