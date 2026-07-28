Nowo zaprzysiężony sędzia TK nie zamierza orzekać. Podał powód

Prezydent Karol Nawrocki przyjął we wtorek ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się 28 czerwca.

Przez ponad miesiąc od wyboru Patyra nie mógł złożyć ślubowania przed prezydentem. W tym czasie dwukrotnie zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. – Moja kadencja rozpoczęła się 29 czerwca, ponieważ 28 czerwca skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego. Napisałem list do prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym się pojawić w Kancelarii Prezydenta. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi – mówił 22 lipca na antenie TVP Info.

Jednocześnie podkreślił, że nie dopatruje się celowego działania ze strony Kancelarii Prezydenta. – Zakładam, że może ona wynikać z kwestii techniczno-organizacyjnych kalendarza pana prezydenta. Nie przypisuję tej zwłoce jakiejś szczególnej intencji – przyznał w rozmowie z TVN24.

Patyra wstrzymuje się od orzekania. "Nie wyobrażam sobie tego"

Po złożeniu ślubowania, Sławomir Patyra pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że solidaryzuje się z sędziami, którzy – jego zdaniem – "są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału". Oświadczył, że z tego względu nie będzie uczestniczył w orzekaniu w TK ani w innych procedurach związanych z funkcjonowaniem Trybunału, dopóki sędziowie ci nie będą mogli orzekać.

– Mam zamiar złożyć oświadczenie o odmowie orzekania, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, abym dzisiaj składając ślubowanie, że będę stał na straży konstytucji, od jutra tę konstytucję łamał. Jest to absolutnie niezgodne z moimi przekonaniami o tym, jak powinien wyglądać etos sędziego Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził.

Patyra jest siódmą osobą wybraną w tym roku przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm wybrał: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od Bentkowskiej i Szostka. Pozostała czwórka 9 kwietnia złożyła "ślubowanie" w sejmowej Sali Kolumnowej. Prezes TK Bogdan Święczkowski uznał, że wydarzenie w Sejmie nie może zostać uznane za skuteczne złożenie ślubowania wobec prezydenta, dlatego czworo sędziów nie objęło urzędów.

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