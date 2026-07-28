Syn prezydenta może świętować sukces? Są wyniki

23-letni Daniel Nawrocki otworzył niedawno nowy kanał na YouTube pod nazwą Pasmo. Premiera, która odbyła się 1 lipca, wzbudziła spore zainteresowanie. Do projektu, syn prezydenta zaangażował znane postaci prawicowych mediów – m.in. Annę Popek, Samuela Pereirę, Krzysztofa Feusette oraz Artura Ceyrowskiego. Za projekt odpowiada Fratria.

– Pojawiła się jakaś przestrzeń, możliwości, komfortowa sytuacja, która pozwala na stworzenie czegoś nowego w polskim internecie. Nie uważam, że ma to być coś przełomowego. Nie startuję z grubej rury. Nie będziemy od razu konkurencją dla Kanału Zero czy innych takich tworów publicystycznych czy youtube’owych – zapowiadał Daniel Nawrocki w rozmowie z influencerem "Szalonym Reporterem". Podkreślał, że każdy prowadzący ma mieć dużą swobodę w tworzeniu własnego programu i że "Pasmo" nie ma na starcie konkurować bezpośrednio z największymi kanałami publicystycznymi na YouTube, takimi jak Kanał Zero.

Daniel Nawrocki prowadzi w ramach kanału Pasmo m.in. rozmowy z zaproszonymi gośćmi ze świata show-biznesu, w tym celebrytami, aktorami oraz muzykami.

Daniel Nawrocki ruszył z kanałem Pasmo. Wyniki mówią same za siebie

Pięć dni po starcie kanał Pasmo miał 2,84 tys. subskrybentów, a obecnie obserwuje go już 5,49 tys. użytkowników. Oznacza to, że w niespełna miesiąc zyskał kolejne 2,65 tys. osób.

Jak podsumowuje serwis Press.pl, Do tej pory na kanale opublikowano 43 materiały wideo, które łącznie wygenerowały ponad 278,2 tys. wyświetleń.

Największym zainteresowaniem cieszy się rozmowa Daniela Nawrockiego z Konradem Skolimowskim, występującym jako Skolim, zatytułowana "SKOLIM PRZEPRASZA ZA TEMPERATURĘ! Co planuje Król Latino?". Film opublikowany 7 lipca osiągnął już 56,1 tys. wyświetleń.

Drugie miejsce pod względem popularności zajmuje materiał "BYŁEM W FAME TYLKO PO PIENIĄDZE. Spina Nitro z Klepsydrą", opublikowany 1 lipca. Gościem Daniela Nawrockiego i Kacpra Gutkowskiego "Klepsydry" był Sergiusz Górski, znany w internecie jako Nitro. Nagranie odtworzono 37,3 tys. razy.

Na trzeciej pozycji znalazł się wywiad z Tomaszem Matysiakiem, szerzej znanym jako Szalony Reporter. Rozmowa opublikowana 13 lipca zgromadziła dotąd 32,6 tys. wyświetleń.

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