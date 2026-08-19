Aktorka dokonała coming outu. "Jestem najszczęśliwsza"

Jesienią 2024 roku w mediach pojawiły się doniesienia o rozstaniu Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz. Znana z serialu "M jak miłość" aktorka oraz muzyk byli parą przez 7 lat. Unikali jednak rozgłosu i bardzo chronili swoje życie prywatne przed mediami. W 2019 roku Jarmołowicz i Królikowski doczekali się narodzin ich synka – Józefa. Tuż po rozstaniu, aktorka mówiła: – To jest pięknie. Czuję się bardzo dobrze, to jest fantastyczny czas, polecam każdej kobiecie. Każda silna kobieta powinna przejść taki etap bycia samotną.

Teraz Jarmołowicz udzieliła wywiadu, w którym dokonała coming out'u. W rozmowie z Jastrząb Post Jarmołowicz po raz pierwszy ujawniła, że jej obecną partnerką jest kobieta. Aktorka opowiedziała o tym, odpowiadając na pytanie o osoby, które są dla niej wsparciem w codziennym życiu.

– Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu – powiedziała.

"Nie chcę jej kryć"

Jarmołowicz przyznała, że początkowo nie czuła się swobodnie, mówiąc publicznie o swojej nowej relacji. Jej partnerka miała zapewniać ją, że nie musi dzielić się szczegółami życia prywatnego, jeśli nie jest na to gotowa.

– Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć – wyznała aktorka.

Podkreśliła jednocześnie, jak ważną rolę partnerka odgrywa obecnie w jej życiu. – Jest moim wsparciem i filarem, na którym zawsze mogę się oprzeć – powiedziała Jarmołowicz.

Joanna Jarmołowicz urodziła się 19 kwietnia 1994 r. w Legnicy. Rozpoznawalność przyniosły jej m.in. role w "Planecie singli", "M jak miłość", "Pierwszej miłości" oraz "Na dobre i na złe".