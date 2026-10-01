"Ja się tego nie wstydzę". Morawiecki wskazał, jaką partię chce zbudować

Mateusz Morawiecki był gościem PRZEkanału. Były premier mówił o obecnej sytuacji politycznej w kraju oraz o szansach swojej formacji w przyszłorocznych wyborach. Polityk wskazywał, dlaczego Rozwój Plus ma przewagę nad Koalicją Obywatelską.

– My jesteśmy najpotężniejszym problemem dla Donalda Tuska. Bo my pokazujemy normalność, my pokazujemy centroprawicową politykę, my pokazujemy programy. Nie tak dawno temu pokazywałem program razem z Michałem Dworczykiem dotyczący przebudowy polskiej armii i polskiego systemu obronności. Piszę o tym zresztą też w mojej książce "Wielka strategia państwa Polskiego" – powiedział.

Morawiecki: Chcę budować mocną formację

Morawiecki podkreślił, że jego politycznym celem jest budowa mocnej, patriotycznej centroprawicowej formacji. Wskazał, że część postulatów Rozwoju Plus "pochodzi z arsenału «Solidarności»", a on sam jest "dzieckiem «Solidarności»".

– Jako młody człowiek miałem przyjemność walczyć ramię w ramię, można tak powiedzieć, o niepodległość naszej ojczyzny. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że "Solidarność" dzisiaj dała nam w swojej spuściźnie (...) przykazania troski o tego słabszego. Troski o tego, który mniej i gorzej sobie radzi w gospodarce rynkowej. I ja się tego nie tylko nie wstydzę, wbrew pewnym darwinistycznym propozycjom moich konkurentów z Konfederacji – powiedział. Były premier mówił, że konieczne jest pogodzenie utrzymania wsparcia socjalnego na odpowiednim poziomie ze zdrowymi zasadami funkcjonowania gospodarki.

Morawiecki podkreślił, że nie kładzie nacisku na "prawicowość". Dodał, że część jego kolegów z Solidarności "nazwałoby się lewicowcami w rozumieniu socjaldemokracji".

– Dlatego niech nas odróżnia przede wszystkim ten patriotyzm i ta zażarta, gorliwa, taka żarliwa wiara w to, że że troska o nasze polskie rozwiązania jest najważniejszym zadaniem każdego polityka – wskazał.

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