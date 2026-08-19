Promocja Polski za 7 mln. W spocie Wałęsa

Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz i Anja Rubik znaleźli się w gronie twarzy nowej międzynarodowej kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej. Projekt "Poland. More than you expected" ma zachęcić zagranicznych turystów do odkrywania Polski i przełamywać stereotypy dotyczące naszego kraju.

Kampania wystartowała jednocześnie na pięciu zagranicznych rynkach: w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Jej budżet wynosi 7 mln zł, a działania promocyjne zaplanowano do grudnia 2026 r.

Kampania promująca Polskę za 7 mln zł

Głównym motywem kampanii jest pozytywne zaskoczenie. Jak wynika z badań wykorzystanych przez POT, osoby, które odwiedziły Polskę, często oceniają ją lepiej, niż zakładały przed przyjazdem. Organizacja chce wykorzystać ten efekt i pokazać zagranicznym odbiorcom Polskę wykraczającą poza najbardziej oczywiste skojarzenia.

W ramach kampanii przygotowano trzy główne spoty wideo oraz krótsze materiały przeznaczone przede wszystkim do internetu i mediów społecznościowych.

– Kampania została zrealizowana z rozmachem, jakiego do tej pory jeszcze nie było w tego typu przedsięwzięciach. Gwiazdy, które w niej uczestniczą z ogromnym entuzjazmem podeszły do tego pomysłu. W pięciu krajach pokażemy Polskę jako kraj piękny, bezpieczny i taki, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż można się spodziewać – zapowiada Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Lewandowski, Eisenberg, Rubik, Wałęsa i Rodowicz. Gwiazdy kampanii POT

Jednym z najważniejszych bohaterów kampanii jest Robert Lewandowski. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podkreśla, że Lewandowski jest przykładem sportowca, którego międzynarodowa kariera może wzmacniać markę Polski.

W kampanii pojawia się obok niego Jesse Eisenberg. Aktor, reżyser i scenarzysta, dwukrotnie nominowany do Oscara, ma polskie korzenie. Jego udział pozwala przedstawić Polskę z bardziej osobistej perspektywy i połączyć promocję turystyczną z historią rodzinną.

Twórcy kampanii postawili również na Lecha Wałęsę, który w ich ocenie, ma przypominać o historycznym znaczeniu Polski, jej drodze do wolności i demokratycznych przemianach.

W spocie zobaczymy też Marylę Rodowicz i Anję Rubik. Piosenkarka reprezentuje tam polską kulturę popularną, a modelka ma podkreślać nowoczesny i międzynarodowy charakter kraju. Zaangażowano też Nikodema Rozbickiego jako przedstawiciela młodszego pokolenia polskich aktorów.

Muzykę do kampanii przygotował kompozytor i dyrygent Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Filmiki w mediach społecznościowych

Polska Organizacja Turystyczna chce dotrzeć do odbiorców nie tylko za pomocą tradycyjnych reklam. Przygotowane materiały będą publikowane m.in. na TikToku, YouTubie, Instagramie i Facebooku.

Oprócz 30-sekundowych spotów powstały krótsze wersje przeznaczone do internetu. Kampania obejmuje również działania digitalowe, w tym social media, YouTube oraz programmatic display.

Za strategię, planowanie i zakup mediów odpowiada Media Context. Koncept kreatywny i produkcję materiałów, w tym głównych spotów promocyjnych, przygotowało DWAZERO.Studio.

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